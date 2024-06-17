德語媒體：俄烏戰爭持續讓中國漁翁得利

剛剛落幕的瑞士和平峰會並沒有取得實質性的成果，沒有與會的中國扮演了怎樣的角色？《法蘭克福評論報》認為，烏克蘭的和平將取決於中國的態度。《新蘇黎世報》則指出，一場持續不斷、但俄羅斯又無法獲勝的戰爭，最為符合中國的戰略利益。

（德國之聲中文網）《法蘭克福評論報》以「沒有俄羅斯參與的和平會議 」為題，刊文指出，剛剛落幕的瑞士和平會議遠遠沒能為烏克蘭的和平鋪平道路。

作者認為，瑞士和會至少展現了國際社會終結戰爭、或者說至少是減少戰爭損害的意願，但是沒有俄羅斯的參與，和平協議就難以達成，而且俄烏和平也在很大程度上取決於中國。

「一個強大的、努力推動認真談判的國際社會，有助於提高今後達成停火的概率。這主要取決於中國是否繼續縱容普丁。只有當中國也站到在參加瑞士和會的92個國家一邊時，和平會議才有望取得比此次更多的成果。」

2023年10月，正在重慶等候裝載運往俄羅斯的中國產汽車 圖片來源： CFOTO/picture alliance

瑞士《新蘇黎世報》以「中俄聯盟對西方意味著什麼 」為題，刊發由瑞典斯德哥爾摩東歐研究所(SCEEUS)學者Andreas Umland和Hugo von Essen撰寫的客席評論。作者認為，一個既不能獲勝、但也不會戰敗的俄羅斯，最為符合中國的戰略利益。

「儘管中資銀行近期對中俄貿易愈發謹慎，北京官方的偽和平論調依然值得懷疑。長期以來，中國對俄羅斯進行系統性地支持，這意味著維持俄烏戰爭的熱度符合中國國家利益，北京能夠在經濟上以及地緣政治方面得益於戰爭的副作用。這場發生在歐陸的戰爭牽制了西方的資源，也分散了美國本該關注中國行為的注意力。」

「俄羅斯在烏克蘭戰場與西方的衝突讓中國成為了漁翁得利的一方。這牽涉到俄羅斯本身，也牽涉到歐洲、亞洲以及其他地方，各地的中國競爭對手都被這場戰爭分散了注意力。俄羅斯對中國的依賴性本就很高，現在還進一步增長。中資企業正在填補西方合作夥伴撤離俄羅斯後的空白。」

「隨著戰爭的持續，中國面對俄羅斯的相對實力與日俱增。俄羅斯紅火的軍工產業創造了一波虛假的經濟增長，掩蓋了實質上的經濟衰敗。中國經濟一方面也面臨很多困難，但是卻能繼續增長，並且得益於減價的俄羅斯進口能源以及大規模向俄出口的中國消費品。此外，莫斯科還逐步允許越來越多的先進軍事技術轉讓給中國。」

「儘管俄羅斯還不是一個純粹的附庸，但莫斯科也幾乎別無選擇，只能滿足中國越來越多的要求----無論是能源價格折扣，還是中國在中亞擴張影響力，抑或是支持中國在南亞以及東亞稱霸訴求。在這些地區還有印度、越南等俄羅斯傳統親密盟友。」

「北京既不希望俄羅斯在烏克蘭戰場上完全獲勝，也不希望其徹底戰敗。如果在中國支持下俄羅斯獲勝，莫斯科的實力就會增強，但是西方就會進一步疏遠北京。要是俄羅斯戰敗，普丁政權就會失穩，甚至會導致政治變革或者崩潰。這不僅會讓中國不再有廉價能源、廣闊的俄羅斯市場、北極通道、尖端軍事科技，還意味著在長期的中美戰略對抗中失去最重要的盟友，從而威脅到中國超越美國之戰略目標。」

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