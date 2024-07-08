德語媒體：企業家們忘記中國吧 真正的夥伴在歐洲

（德國之聲中文網）德國《經濟周刊》題為「企業家們忘記中國吧——真正的夥伴在歐洲」的評論文章開頭寫道：「經過17個月談判，漢莎航空終於獲准收購義大利航空公司。萊茵金屬則獲得該企業歷史上最大的一筆訂單，可能獲得來自義大利的約200億歐元，生產新的坦克。」

「這兩條新聞除了同一天發生、在義大利和德國都引發關注外，還有什麼共同之處？」

「在有關中國的討論、對川普重返白宮的憂慮以及德國經濟疲弱的遺憾之下，這兩條新聞代表了被忽略的一個方面：這個名叫歐洲的大陸上至少還有另外27個國家，有時可以與他們做非常好的生意。」

文章寫道：「當然，德國出口商過去數十年的全球戰略是正確的。有巨大機遇的地方不容錯過。然而，這也意味著：如果機遇減少，也應盡快去別處看看。」

「並且：不應當僅依據明年和後年能在那裡賣多少汽車、化學品或機械來評判機遇的大小。而是也依據能否在這裡找到真正的夥伴，公平競爭並且在十年後也是好的客戶。因為一飛沖天的增長歷史很快就不那麼令人印象深刻。小型但不間斷的成功才更加耀眼。」

文章寫道：2022年初，麥德龍向股東宣佈在增長市場的成功：最新季度在俄羅斯的營業額同比增長17.9%。然而，「歷史接下來如何演進的？現在已然明了。」

瑞士外長卡西斯曾推出對華戰略。但這份對華戰略今年底到期後將不再推出新版 圖片來源： Anthony Anex/KEYSTONE/picture alliance

收回批評

瑞士《新蘇黎世報》題為「聯邦收回對華批評」的文章寫道，三年前，瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）推出對華戰略，這是該國首次對單一國家制定原則性文件，並對這一共產主義國家的情況作出批評性的描述。然而，今年底到期後，瑞士將不會再製定新一版的對華戰略。批評認為，政府過於片面地關注改善與北京的自貿協定。

文章寫道：「三年前，聯邦委員卡西斯走了一條全新的道路。他說，在與中國打交道時，必須有另一種戰略，確立瑞士的利益和目標。2021年3月，卡西斯提交了其對華戰略，幫助政府在與這個大國接觸時有統一的立場，並加強管理部門內部的溝通。這位外長表示，在與共產主義政權打交道時要更自信。」

「如今，這一戰略已又成歷史。年底到期時將不會推出新版的對華戰略。」

文章寫道，取而代之的是一份也包含亞洲其它國家的戰略，如印度、日本、韓國和印尼。

文章寫道：「即將到期的對華戰略儘管也語焉不詳，但仍確立了一些基本原則。瑞士在文件中明確批評對維吾爾人和藏人少數族群的壓迫。『中國的人權狀況惡化』，內中寫道。此外，該戰略還強調必須更好地應對中國的間諜和網路攻擊。」

「但如今，聯邦委員會沒有太大興趣公開重申這些批評。本周，聯邦委員帕梅林（Guy Parmelin）訪華，經濟界要求更新自貿協定。這是聯邦委員的焦點。這位經濟部長對對話表示滿意。…經濟部稱，帕梅林在中國也談及包括強制勞動在內的勞工法，作為有關協定討論的一部分。」

文章引述巴塞爾大學教授韋伯（Ralph Weber）說，瑞士在有關對華自貿協定更新的談判中更多是提出請求的一方。「因為希望在這一談判中獲得經濟利益，所以想要避免不和諧的音調。」

韋伯也就瑞士對華戰略提出一些質疑：「這份戰略在批評侵犯人權的時候，是在對北京政府說話嗎？究竟採取什麼後續行動了呢？還是說，聯邦委員會是在向瑞士公眾發出訊號，政府也可以批評性地對待中國？」韋伯向《蘇黎世報》表示，這種戰略的功能和價值是不明確的。並且，儘管該戰略應加強聯邦管理部門的「中國能力」，但也並未取得真正的進展。他說：「這並不奇怪，因為這需要經費，而政府不願意花這筆錢。」

瑞士議會對這份對華戰略將告終結評價不一。認同其中批評性內容的社會民主黨十分憤怒。議員莫利納（Fabian Molina）稱，這是對華綏靖政策的表現。人民黨外交政策專家布歇爾（Ro­land Rino Büchel）則認為，針對單一國家制定戰略，是兩面不討好：「中國發現一句不喜歡的話，台灣人也是。」他認為，外交部如今要推出亞洲戰略，是要保持顏面的做法。「但更好的是，壓根就不該開始這樣做。」

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