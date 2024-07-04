德語媒體：人權和經濟 孰輕孰重？

德國經濟部以國家安全為由，喊停了中資企業收購德國曼恩能源方案公司的燃氣輪機業務。《法蘭克福匯報》就此批評德國政府罔顧本土的就業崗位。《奧格斯堡匯報》則讚揚德國政府不再將經濟利益置於人權之上。

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》以「強硬幹預 」為題，刊發評論指出，德國政府似乎更重視抨擊中國的基調，而不是這樁交易案的細節。作者批評說，德國政府政治掛帥的做法將危及本土的就業崗位。

「這只是一個小部門，卻引起了巨大風波。德國聯邦政府禁止德國大眾集團子公司曼恩能源方案向中國企業出售燃氣輪機業務。綠黨執掌的德國經濟部認為，作為買家的中船重工龍江廣瀚燃氣輪機有限公司與中國軍方的關係過於緊密，所以出售交易不符合《對外經濟法》。」

「曼恩能源方案為了這樁交易案已經付出了許多努力。據悉，德國聯邦經濟與出口管制局已經確認相關產品和技術並不受到出口管制，專家鑑定結論也指出，交易所涉技術並不適用於軍用艦船、軍用飛機、無人機等。中國買家到底想用這些產品來做什麼，目前並不清楚，但這起事件給人的印象卻是：在德國執政聯盟內部，有些人更重視批評中國的基調，而非交易個案的細節。這有損於德中關係，也會危及這裡的就業崗位，因為現在該公司的很大一部分燃氣輪機業務將（由於交易喊停）宣告關停。」

中國海軍已經成為全球擁有艦艇數量最多的海軍，大部分水面艦艇採用柴油動力系統，其中不少也來自德國廠商。現代化的燃氣輪機動力系統則具備動力更充沛、更輕更小、啟停更迅速等優點。圖為使用燃氣輪機動力的中國055型大型驅逐艦「南昌號」 圖片來源： Artyom Ivanov/TASS/dpa/picture alliance

《奧格斯堡匯報》以「喊停出售給中國的交易是一個有所預告的禁令 」為題，讚揚德國政府在德中關係裡不再將經濟利益置於首位。

「幸運的是，和施羅德時代、梅克爾時代相比，如今的德國面對中國明顯更具批判性。這主要歸功於勇於批評中國的外長貝爾博克。和她的某些前任相比，貝爾博克不再將經濟利益置於人權之上。經濟部長哈貝克也更為仔細地審視中資企業對德國科技公司的興趣。某些中國企業宣稱自己完全按照私營公司的方式行事，但其背後實際上掩藏著國家權力利益。北京當權者正在有針對性地採取長期策略，尋求在政治、軍事、經濟方面統治全球。」

「所以，從德國政府的視角出發，阻止中資收購曼恩能源方案的一個小部門是合乎邏輯的。這其實就是一個有所預告的禁令。儘管這家德國廠商為出售業務給中國提供了很好的論據，但是其長期堅持這筆交易、拒絕主動喊停的姿態依然令人驚訝，畢竟，貝爾博克、哈貝克的想法早就人盡皆知。」

「不過，對於綠黨籍的經濟與氣候保護部長哈貝克而言，這起事件也有一個痛點：曼恩能源方案原本想用出售燃氣輪機業務獲得的資金來投入溫室氣體減排新技術的研發。所以說，哈貝克在這起案件中，將政治理性置於了氣候保護之上。這樁交易案最終告吹原因是：中國買家的主要持股方還涉及建造軍艦，所以哈貝克不得不採取行動。」

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