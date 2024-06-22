德語媒體：互相嫌棄又互相需要的老夫老妻

周六的德語報刊，紛紛關注正在中國訪問的德國副總理兼經濟部長哈貝克。《南德意志報》將德中關係比作一場持續多年的婚姻，雙方都已經不想一起過卻又誰也離不開誰。《巴登報》則注意到哈貝克試圖緩和歐中關係，認為這說明哈貝克想當德國總理。

（德國之聲中文網）慕尼黑出版的《南德意志報》以「必須繼續，但必須改變方式 」為題，將德中關係比作一場正在經受衝擊的婚姻，而德國的配偶太過於強勢。

「愛情已經冷卻，但是雙方卻都無力分手。德中經貿關係差不多就是這樣，彷彿一場已經持續了許多年的婚姻：雙方沒法一起過，但又都離不開對方。」

「當初是多麼地美好！快速發展的中國成為了出口導向型德國經濟的增長引擎，也拉動了歐洲的經濟繁榮。如今，一旦離開了中國，什麼都無法運轉。中國就彷彿全球產業鏈網路中的蜘蛛，這場婚姻中的權力格局也已發生了劇變。因此，德國副總理哈貝克的訪華行程變得十分棘手。」

作者指出，哈貝克一方面擔心歐中爆發貿易戰，另一方面也想用產業政策手段來糾正歐中經貿關係的不平衡，從而讓德國以及歐洲擺脫對中國製造的依賴。但是產業政策措施也會削弱歐洲人的公平貿易立場。

「不論如何，拉開距離是面對婚姻危機的正確答案。這意味著和亞太地區的其他國家也發展良好經貿關係，德國必須在一定程度上擺脫強勢的配偶。但是，德國無法終止這段婚姻，也不應該終止。不論中歐雙方在人權、俄羅斯、北京對發展中國家之霸凌等議題上有多大的分歧，仍然必須保持合作。要是沒有中國，就無法在全球層面上找到解決氣候危機的答案，也無從實現烏克蘭的和平、實現持久的繁榮。」

「所以，哈貝克就不得不左右平衡。作為一個出口導向型經濟大國的經濟部長，他也許不想見到關稅；但是他同樣不想見到德國工業遭到中國電動汽車的碾壓。作為德國副總理，哈貝克則需要維護穩定的對華關係，但是又不能對人權、俄羅斯等議題視而不見。他此次中國之行，不僅僅是對最重要經貿夥伴的一次訪問，也是對歐洲人能否在這場婚姻關係中維護自身利益的一次考驗。」

哈貝克在上海出席新聞發布會 圖片來源： Andres Martinez Casares/EPA-EFE/Pool/REUTERS

弗萊堡出版的《巴登報》以「哈貝克想要避免激化與中國的矛盾 」為題，刊發短評指出，綠黨籍的德國經濟部長在歐中貿易爭端中展現出了務實立場，與其政黨的路線並不一致。

「哈貝克並不總是和自己政黨的方針保持一致，這一點在他最近建議暫停實施德國《供應鏈法》時就有所體現。而在中歐貿易糾紛中，情況則是這樣的：面對中國不公正的補貼，如果歐盟對中國電動汽車加徵懲罰性關稅，就可能遭致北京的反制措施。德國汽車產業當然對此感到害怕，而經濟部長哈貝克想要幫助避免矛盾激化。鑑於執政聯盟中總是綠黨在推動更強硬對華路線，所以哈貝克的立場十分引人注意。他還強調歐洲立場的重要性，這清楚地表明：哈貝克想成為德國總理候選人，因此他將繼續堅持自己的立場。」

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