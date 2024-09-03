德語媒體：中非合作真是互惠互利嗎？

（德國之聲中文網）《南德意志報》撰文指出，從2000年開始，中非合作論壇已經舉行了九屆。不過，同以往相比，雙方合作的熱情已經明顯降溫。這篇題為《中國不會帶給非洲發展》的文章寫道：

「在中國同美國的競爭中，非洲扮演著極為重要的角色。非洲大陸是重要的銷售市場，而快速的人口增長，更賦予了這塊市場巨大的潛力。非洲礦產豐富，其中就包括生產電池和全球能源轉型所需要的錳、鋰和鈷等金屬。非洲大陸共有54 個國家，數量超過其他任何大洲，因此在聯合國扮演著舉足輕重的角色。通過投資與合作，中國已經令台灣在非洲幾乎得不到任何支持。只有小國史瓦帝尼（史瓦濟蘭）仍然承認台北，該國也是唯一一個沒有出席北京峰會的非洲國家。

不過，中國同非洲的合作也並非不存在問題。儘管豪言壯語仍不絕於耳，但雙方都已恢復了冷靜。一些投資項目的收益受到質疑，另一些項目則帶來了嚴重的生態災難。2021年的中非合作論壇上，中方就已將投資計劃從600億美元下調至400億。投資額減少的總體趨勢可能仍會繼續下去，畢竟中國經濟自身也陷入了重重困境。不無諷刺的是，中資項目的新口號也隨之變成了『小而精』。

而非洲視角下的中國，也不再像十年或二十年前那樣完美無缺。在非洲大陸的許多國家，人們已經意識到，儘管北京給非洲帶來了大量資金，高喊反殖民主義的口號，並將自己描述為 「世界上最大的發展中國家」，但說到底，中國追求的仍是不折不扣的大國政治。而對中國有利的事情，並不一定也對非洲有利。

在『一帶一路』倡議的框架內，中國在非洲完成了一系列機場、港口、鐵路、高速路、體育場館以及總統府等基建項目，但這些項目對發展當地經濟卻並無太大意義。除此之外，很多項目不僅由中方出資， 而且還是由中國公司和中國工人使用中國材料建造的。非洲本土經濟幾乎無法從中獲益。」

中國公司在肯亞承建的一處公路工程項目。 圖片來源： AFP via Getty Images

《南德意志報》指出，這些被當地人稱為「白色大象」的中國形象工程，不僅未能促進經濟發展，反而令很多非洲國家跌入了債務陷阱。文章最後寫道：



「中國最大的優勢在於當前的全球政治局勢：總統大選和中東危機令美國無暇他顧，俄烏戰爭令歐洲無法分身，而中國則在聚焦非洲大陸。早在中非峰會召開之前，中國就已對相關的批評進行了駁斥。中國官媒稱，有關中國債務政策的報導純屬抹黑，中國外交部一名女發言人表示，中國在非洲的所作所為改善了非洲的生活水準，受到非洲民眾的一致好評，『事實證明，中國是非洲可信的夥伴，真誠的朋友』。」

對於周三開幕的中非合作論壇，ntv新聞網站報導稱：

「通過本次中非峰會，中國希望進一步擴大在非洲的影響力。中華人民共和國為非洲一系列經濟項目進行了大規模投資，並向非洲派遣了數十萬工人以參與大型工程項目的建造，重點是開采相關國家的礦產資源，包括銅和黃金。以打造『新絲綢之路』之名，中國在全球範圍内发起了投資攻勢，並在非洲建設了一系列港口、鐵路和工業園區。國際社會上，有人對中國的投資倡議提出尖銳批評，認為很多貧困國家因此債台高築，並對中國產生了依賴。

波士頓大學發布的一項調研顯示，去年中國對非洲國家發放的貸款大約為42億歐元，為過去五年的最高值。主要借貸國為安哥拉、衣索比亞、埃及、奈及利亞以及肯亞。不過。同2016年高達270億歐元的貸款總額相比，目前中國對非洲國家發放的貸款已經明顯減少。專家們認為，由於中國經濟形勢低迷，在是否對外投資的問題上， 北京的領導層越來越顯得猶豫不決。」

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