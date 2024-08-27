德語媒體：中國電動汽車面臨重壓

加拿大也效仿美國對中國產電動汽車加徵100%懲罰性關稅。德國《商報》就此評論指出，新一輪的關稅戰，將迫使習慣於便宜中國商品的西方消費者花費更多的錢。《焦點雜誌》則注意到比亞迪等中國廠商近期銷售不佳，但認為中國廠商正在積蓄力量等待新一波攻勢。

（德國之聲中文網）慕尼黑出版的德國《焦點雜誌》以「比亞迪為何在德國表現不佳 - 我們現在面臨什麼？ 」為題，注意到比亞迪今年1月到7月在德國的總銷量只有1432輛。作者指出，儘管面臨著種種困難，但是中國人不太會放棄。

「德國車企實際上面臨著很大的問題，這部分和電動汽車轉型不暢有關。而在中國市場，德國汽車的銷量也表現不佳，因為中國消費者如今更喜歡崛起的本土品牌。這種發展趨勢尤其傷害了大眾、賓士等企業，因為中國是他們的重要銷售市場。但事實就是這樣：任何一個與中國這樣的專制國家媾和並且長年賺取巨額利潤的人，醒來後都會發現蜜月已經結束，伴侶已經出軌。」

文章隨後盤點了中國廠商比亞迪在歐洲市場遇到的一些技術問題以及品牌營銷劣勢，接著指出，「瞭解中國汽車產業的人都知道，中國人的戰略都是長遠的。和德國以及歐盟充滿綠黨意識形態色彩的氣候與交通政策不同，中國人的政策非常務實，比如他們就沒有計劃禁止燃油汽車。誠然，比亞迪的負責人現在需要舔舐傷口，但也會積蓄力量準備在不久後再次重擊競爭對手。這是因為中國有著巨大的優勢：他們有著更多的游動資金用於投資。中國本土汽車廠商受到了巨額補貼。此外，比亞迪也即將在歐洲生產，匈牙利已經拿到了比亞迪工廠項目。」

作者最後總結認為，比亞迪的下一波歐洲攻勢很可能也是以價格戰的形式呈現。「對於有意購買電動汽車的消費者而言，這其實是好消息。來自中國競爭者的壓力越大，最終每個人買車的價格都會越便宜。」

特斯拉上海工廠 圖片來源： Xiaolu Chu/Getty Images

杜塞道夫出版的德國《商報》以「電動汽車關稅競賽是致命的 」為題，注意到加拿大總理特魯多8月26日宣佈也效仿美國對中國產電動汽車加徵100%懲罰性關稅，遠遠高於歐洲對中國汽車的稅率。評論警告說，貿易戰升級的受害者將會是廣大消費者。

「關稅的捲土重來意味著世界貿易進入了一個新階段。美國車企特斯拉能夠在上海工廠為加拿大生產電動汽車的好日子已經一去不復返。將來，特斯拉不得不從美國或者歐洲的工廠為加拿大供貨，甚至於要在加拿大建廠。」

「貿易正在區域化，生產基地則再次向銷售市場靠攏。中國汽車廠商已經在歐洲建廠以避免關稅，這意味著中國人放棄了部分成本優勢，並為歐洲創造了就業崗位。」

「那麼，關稅有積極作用嗎？從西方的角度來看，這是在對不公正局面進行糾偏。幾十年來，中國的國家資本主義無視公平貿易的規則。北京對具有重要戰略意義的行業進行巨額補貼，從而讓本國相關企業能夠奪取市場份額。目前，在電池、太陽能等重要科技領域，中國廠商已經處於支配地位。衝突升級的風險是顯而易見的：隨著北美市場的封閉，其他市場將面臨更大的壓力，不得不也提高關稅。姑且看看英國、日本還能堅持自由貿易政策多久。」

「新一輪關稅競賽的受害者將是消費者，他們長期以來受益於中國的廉價商品。現在，他們必須習慣於更高的價格。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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