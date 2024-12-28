德語媒體：中國軟體 中國核彈 皆是威脅

TikTok到底是不是中國當局的傳媒武器？《世界報》社論認為，不管怎樣，TikTok上正有許多反西方價值的言論在肆意傳播。《南德意志報》則關注了中國的核武庫擴張計劃，擔心美國會因為忙著對付中國而無暇顧及歐洲國家的防務。

TikTok對歐洲的傳媒生態構成了怎樣的影響？ 圖片來源： Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

（德國之聲中文網）柏林出版的德國《世界報》以「西方嚴重低估了TikTok的危險性 」為題，刊發總編社論指出，西方國家的文化精英們如今在為X或者前推特的角色爭吵不休，卻全然忽視了TikTok以及中國的影響力。作者警告，TikTok社交平台上，各種反猶、反西方觀點正在肆無忌憚地傳播。

「X平台上有著極端言論自由，還有對掌權者的強烈批評，這可以說是西方價值觀的健身房。與此同時，TikTok則堪稱滲透顛覆西方的媒介。TikTok已經取得了一項無可否認的成就：它以其獨特的美學改變政治語境，其程度超越了其他任何社媒平台。右翼民粹的德國另類選擇黨更是通過TikTok崛起的，而不是通過X。」

「儘管如此，人們對TikTok的抨擊依然時常不受重視，即便在最近阿爾巴尼亞頒布TikTok禁令後依然如此。不久前，該國首都地拉那的一名14歲中學生因在TikTok上與人爭執後遭到刺傷；總理拉瑪(Edi Rama)隨後宣佈從2025年1月起禁用TikTok，禁令為期1年。……而在羅馬尼亞，當局也驚慌失措地宣佈大選無效，凸顯了歐洲在TikTok的力量面前是多麼無助。」

「歐洲必須考慮如何對付TikTok，就像歐洲必須考慮如何擺脫對中國獨裁政權的依賴性一樣。TikTok在遭到肢解後，誰又能出手收購？到頭來，恐怕又會只有美國超大型企業出手。歐洲太軟弱、歐洲經濟太脆弱，這必然會對將來的媒體話語權產生不利影響。」

2019年國慶閱兵時，中國展示的東風41戰略核導彈 圖片來源： Tang Yanjun/China News Service/picture alliance

慕尼黑出版的《南德意志報》以「中國核擴軍將對德國安全產生直接影響 」為題，刊發駐華記者撰寫的評論。作者擔心，隨著中國2030年前將核武庫規模翻倍計劃的推進，美國會因為忙著對付中國而無暇顧及歐洲國家的防務。

「美國現在已經將注意力轉向亞洲，那裡已經成了美中地緣爭鬥的競技場。從美國視角而言，中國擴充軍備更是讓這一切變得尤為緊迫。華盛頓的威懾政策遭到了挑戰，美國盟友在這個本已緊張的地區更加感到不安。對於台灣而言尤其如此：在此之前，美國對中國的軍事優勢就是台灣的生存保障，它能嚇阻中國不要去攻打台灣。」

「歐洲可能將直接感受到核軍力再平衡的後果：美國的注意力將進一步遠離歐洲。中期而言，美軍將沒有足夠精力來保護歐洲免受俄羅斯侵害。所以，德國政府必須正視中國核軍力不受限制擴張的長期結果：德國的安全及繁榮遭到威脅。」

文章擔憂地指出，美俄之間的核裁軍條約正在逐步過期失效，華盛頓面對中國不斷增強的核軍力，本身也缺乏核裁軍的意願。這一切都導致新一輪的核軍備競賽迫在眉睫。

「要是美國的核保護傘破裂，歐洲國家也將無法逃脫這一趨勢。中期來看，歐洲安全防務政策需要共同化，其中也必須包括核威懾能力。然而，這也並不否定推進新裁軍條約的必要性。」

「當然，中國不會自願採取裁軍行動。因此，德國連同歐洲、亞洲盟友共同施壓中國進行核軍備談判就更顯重要。如果能有新的核裁軍條約，中國必須參與進來。新條約如果沒有美國最大對手的參與，就不會成功。」

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