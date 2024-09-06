德語媒體：中國的非洲戰略正在發生變化

同以往一樣，本屆中非合作論壇上，中國黨和國家領導人習近平再次向與會的50多個非洲政府首腦做出慷慨承諾：中國將在今後幾年後，向非洲投資510億美元，並將在當地催生數百萬個就業崗位。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》寫道，中國是否能兌現這些慷慨的諾言，其實並沒有十足的把握，因為根本無法對相關項目進行客觀評估。這篇題為《中國改變了非洲戰略》的文章寫道：

「一些瘋狂的大型項目，以往都是由中國發展銀行和中國進出口銀行提供大部分資金。現在中國已開始同這類項目保持距離，部分原因是中國自身經濟也陷入了危機。目前，中國顯然比非洲更急需資金，北京也不再願意去非洲大陸過多冒險。

中國許多地方政府債台高築，一些地方開始『砸鍋賣鐵』，並出現了拖欠公務員薪水的現象。造成這種狀況的部分原因是愈演愈烈的房地產危機。有鑑於此，幾乎沒有任何一名市場分析師認為中國還有能力實現今年5%的經濟增長目標。基於這樣的原因，北京開始減少在非洲的活動。中國對非洲的直接投資在2018年以500億美元達到峰值，此後一直在逐年減少。

向非洲國家發放貸款的情況也大同小異。2016年，中國發展銀行共向非洲國家提供了近300億美元貸款，此後貸款額逐年下滑，到2020年疫情來襲時已不足十億美元。直到去年，對非洲的貸款才恢復到50億美元的水準。」

《新蘇黎世報》的文章寫道，中國之所以不願意完全退出非洲，原因主要有兩個：一方面，由於美國等西方國家紛紛提升關稅，限制中國廉價產品的湧入，中國希望讓非洲成為中國環保技術和電動車的銷售市場。另一方面，中國在打造新國際秩序的努力中，也離不開非洲國家的支持。

無論在政治，還是經濟層面上，非洲大陸都對北京至關重要。 圖片來源： ADEK BERRY/AFP

「綜上所述，中國將會繼續在非洲大陸保持活躍，但規模會有所減少。依照習近平的意願，北京今後將重點出資扶持那些『小而精』的項目，也就是那些更有可持久性以及經濟效益更加明顯的項目。現在討論的主要是一些投資金額低於一億美元的項目。

中國發展銀行表示，今後將重點投資能源的綠色轉型項目，以及儲能系統、新電網以及通訊網路工程。這類項目對非洲的發展當然會起到促進作用，但絕不是當前非洲國家最大的訴求。非洲目前最希望的是中國能夠購買更多的非洲農產品，但北京一直對此猶豫不決。」

《法蘭克福匯報》寫道，縱觀此次中非合作論壇，可以得到一個結論，那就是，中國將減少對非洲的投資，將同時卻希望擴大在非洲的影響力：

「中國對非洲的戰略雄心並沒有發生變化，但資金卻變得不如以往那樣充裕：債務增多，經濟疲軟。因此，大搞大型基本設施建設項目的時代顯然已經成為過去。但儘管如此，中華人民共和國仍是對非洲大陸投資最多的國家。也正因為如此，幾乎所有非洲國家的元首均應邀來到北京，他們一方面希望獲得更多資金以及免除債務，同時也希望能夠同中國簽署投資協定以及討論改善市場準入的問題。對非洲來說，中國是最重要的貿易夥伴。

而對習近平來說，中國和非洲的利益是相互重疊的。非洲國家在聯合國擁有眾多席位，可以在涉及台灣或維吾爾人權等問題上，採取有利於中國的行動。南非總統拉馬福薩重申了對『一個中國』原則的支持。在一份聯合聲明中，南非重申中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，南非也支持統一台灣的努力。」

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