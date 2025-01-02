德語媒體：中國核電熱潮的背後

（德國之聲中文網）《南德意志報》題為「中國核能熱潮背後隱藏著什麼」的文章寫道，日本福島核災難後，許多國家都暫停修建新核電站的計劃，中國也是。不過，如今，14年之後，中國正如火如荼地興建核電站，目前在建的就有29座。「這比德國歷史上擁有的核電站總數還多。按照這一速度，到2030年，中國將超越美國，成為核電站數量最多的國家。核能熱潮的背後是什麼呢？」

文章引述牛津能源研究所的中國問題專家霍夫（Anders Hove）說，中國有獨一無二的社會與政治條件，推動了核電站的興建。這就包括，那裡的民眾幾乎沒有機會反對政府的計劃。「在西方，人們還在磋商、示威，在中國已經開始施工了。」此外，對地方領導而言，核電項目獲批對仕途大大有利。也就是說，這更多是出於地方領導的自身利益。

文章舉例說，海南民眾曾長期反對修建風力發電園區。後來，地方領導強力推動核電項目。結果是：自2016年以來，昌江核電站四個反應堆機組各為這一風景如畫的省份提供600兆瓦的電力。

霍夫同時指出，對中國來說，核電也被視為火力發電的碳中性替代，以完成該國在習近平治下雄心勃勃的環境目標。至於核廢料的最終存儲，對中國也是個巨大挑戰。儘管該國使用新的理念，將放射性廢料熔解在玻璃體內，從而降低危險性。但大部分廢料仍按照舊有的方式儲存在中國東北的地下深處。

文章寫道，在中國，修建核電站的速度快、成本低。此外，文章引述麻省理工大學教授邦喬諾（Jacopo Buongiorno）說，中國對核電研究也投入巨資。目標是，擴大領先地位，中長期效仿俄羅斯出口核電。

不過，迄今為止，僅巴基斯坦願購買中國反應堆技術。2016年和2021年，中國核電站在巴基斯坦入網。而許多其它國家如蘇丹、埃及、南非儘管在多年前與中國簽署框架協議，但始終停留在規劃階段。「核能專家邦喬諾表示：『出口核能會將買家和賣家長期捆綁在一起。』因為這樣的交易不單包括建設，往往還包括核電站維護、燃料棒供給。許多國家對於是否願意與中國長期如此緊密地捆綁在一起有疑慮。」

文章也指出，儘管出現核電熱潮，核能目前覆蓋中國的電力需求僅約5%，2035年計劃達到10%。相形之下，可再生能源已覆蓋電力需求的35%。

面對川普可能落實關稅威脅，德國政界人士稱中國在採取魅力攻勢 圖片來源： Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

尋找新的對華戰略

《法蘭克福匯報》題為「尋找新的對華戰略」的文章寫道：「對於多數德國政治家而言，很明確：中德經濟互相補充的時代已經過去。如今，競爭的方面佔據主導地位。」

「對德國經濟界而言，事關重大。中國經濟繁榮的年份裡，德國獲利巨大。當時，中國購買德國品牌的機械、汽車。如今，中國企業恰恰在這些德國的核心領域追趕上來。據中國海關數據，2024年前11個月，德國對華出口下降10%以上。德國從中國的進口則上升6%。」

文章寫道，如果川普接任總統後提高關稅，將有更多中國產品湧向歐洲，擠壓歐洲工業。而中國已有所行動。「德國政界人士稱中國在採取魅力攻勢：突然之間對話之門敞開，對話夥伴也有了時間。德國議員訪華受到禮遇。北京知道自身依靠於歐洲市場。北京希望歐洲人不會願意身陷兩場貿易衝突——與美國和與中國。」

文章寫道，如果川普与中國的貿易衝突激化，那麼，歐洲面對中國的談判地位將更為有利。與此同時，面對中國的出口攻勢，柏林採取更嚴格措施的意願，如今明顯增加。

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