德語媒體：中國會想念拜登嗎？

拜登與習近平進行卸任前最後一次會談受到了德媒的關注，有德國媒體指出，川普将在明年初重返白宮：「可以預見，北京很可能很快就會帶著懷念回想起拜登的執政期。「而《法蘭克福匯報》的一篇評論則聚焦中國在俄烏戰爭上的立場，文章指出，真正的中立從來就不存在，北京是俄羅斯最緊密的政治盟友。

（德國之聲中文網）「中國會想念拜登嗎？也許只有川普上台後我們才能確定答案。」《慕尼黑信使報》線上版（merkur.de）本周六（11月16日）發表的一篇文章開頭這樣寫道。作者接著指出：「這位共和黨人在其第一個任期對中國發動了貿易戰，並宣佈，在第二個任期內將對中國進口商品徵收新的懲罰性關稅。在疫情爆發後，他多次喋喋不休地使用『中國病毒』一詞，令全球華人感到憤怒。不過，目前白宮的主人仍是拜登，儘管他也絕對算不上對中國友善，但相比川普，他是一個更可靠的夥伴，儘管北京和華盛頓之間存在各種爭議，但他始終努力保持與中國政府的溝通渠道不中斷。「

標題為《川普重返白宮前的最後一次拜習會》（Letztes Treffen von Biden und Xi vor Trumps Rückkehr ins Weiße Haus）的文章接著指出：「本周末，拜登可能將最後一次以美國總統身份會見中國國家主席習近平。在APEC秘魯峰會期間，兩人舉行會晤。「作者Sven Hauberg寫道：」拜登任內的對華政策起伏不定，其中2022年春降到了低谷。當時，美國擊落了一個據信是來自中國的間諜氣球；國務卿布林肯因此取消了原定的訪華行程。幾個月後，時任美國眾議院議長的佩洛西抵達台北，成為數十年來訪問台灣的最高級別美國官員。拜登反對這次訪問，但也未能阻止其成行，北京方面對這個說法並不相信。」

作者表示，在中國看來，與美國的關係已經破碎。習近平去年曾公開譴責以美國為首的西方「遏制「」圍堵」和「打壓」他領導下的中國：「儘管這種抱怨並不新鮮，但習近平從未如此直接地劍指美國。習近平的抱怨也凸顯了一個事實：拜登近年來成功地將美國的大多數西方盟友拉向了反華立場。從布魯塞爾到巴黎再到華沙，歐洲前所未有地頻繁談論中國威脅。只有德國總理肖爾茨直到不久之前還一直相信，歐洲可以像之前那樣與中國保持密切的合作。」

文章指出，通過川普的一些初步人事安排，已經表明他將對北京採取更為強硬的立場。參議員盧比奧（Marco Rubio）可能是下一位美國國務卿，眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）則有望成為白宮國安顧問。兩人對中國立場都較為強硬，其中盧比奧更被視為川普的國務卿人選之中最為鷹派者：「可以預見，北京很可能很快就會帶著一絲懷念回想起拜登的執政期。」

在俄烏戰爭問題上，中國是表面中立嗎？《法蘭克福匯報》本周五（11月15日）發表的一篇評論文章認為，這個問題的答案是肯定的。這篇文章以《給俄羅斯提供武器：中國的表面中立》（Waffen für Russland? Chinas scheinbare Neutralität）為標題寫道：「對於情報訊息，始終應該保持一定的懷疑態度，因為它們也可能是錯誤的。但如果有可信的跡象表明，俄羅斯正在中國為烏克蘭戰爭開發無人機，那麼歐盟不能對此視而不見。至少應該尋求與北京進行對話。畢竟，這將與中國官方所宣稱的中立立場相悖。中國始終聲稱，在衝突中不會向普丁提供軍事援助。」

作者Nikolas Busse接著寫道：「然而，真正的中立從來就不存在。中國是俄羅斯最緊密的政治盟友。北京看似平衡的立場（尊重烏克蘭主權，同時也認可俄羅斯的安全要求），實際上卻在偏向莫斯科。今年夏天，中國沒有參加在瑞士舉行的烏克蘭和平會議，這一點再次得到體現。俄羅斯和中國在金磚國家框架內密切合作，並希望取代西方主導的世界秩序。普丁從習近平那裡得到的最重要的援助甚至都不是軍事上的：有了中國的石油和天然氣採購，俄羅斯就不會因為失去西方市場而遭受到嚴重的打擊；如果不是這樣，如今的戰場局勢可能不會是這樣。然而，如果中國現在直接參與俄羅斯的武器生產，那將是一個巨大的轉折點。」

文章指出，從理論上講，歐洲確實擁有一些手段做出回應：「過去已經有針對中國公司採取的措施。但歐盟和中國在貿易上也相互依賴，這在某種程度上限制了對中國實施制裁的空間，至少目前階段是如此。無論如何，這場戰爭的未來走向不會由布魯塞爾或北京來決定，而主要掌握在川普的手中。」



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