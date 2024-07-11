德語媒體：中國投資者深感不安

《新蘇黎世報》關注下周舉行的中共三中全會，外界預期不會有深層次的改革。該報還聚焦習近平的反腐運動下，中國仍貪官不斷。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》題為「中國投資者深感不安」的文章寫道：「下周一，許多投資者的視線將聚焦北京西郊一座賓館。近400名代表將出席中共三中全會。」

「每五年才舉行一次的該會議上，按慣例，中共領導層將確立未來經濟政策的走向。代表們討論的時常並非短期經濟政策措施，而是長期結構改革。1978年鄧小平領導的三中全會為中國改革開放政策打響第一槍。2013年的三中全會則決議稱，未來市場將在資源分配中扮演『關鍵角色』。」

文章寫道，鑑於經濟走勢仍然疲軟，對中共高層這次的期待特別高。然而，中國投資者顯然已經得出結論：下周不會有大的改革規劃。滬市自5月達到今年最高點以來，已經下跌7%。香港恆生指數自5月底下跌近8%。

「1月，國家基金向跌入谷底的股市大舉注入資金。此後股市高走。然而如今已經結束。投資者顯然受到憂慮的驅動，認為三中全會無法對該國經濟困難作出適當的反應。」

文章寫道，中國國內需求仍然疲軟。個人消費持續低迷。房地產領域投資乏力。就業市場形勢極為緊張，薪水水準停滯或下降。

出口仍給經濟增長帶來動力。然而，與歐美的貿易衝突已產生深刻影響。5月對美出口僅增3.6%，對歐出口甚至下降。對東南亞則上升超過22%。但越來越多的新興國家——其中包括印尼、巴西和墨西哥——對中國產品提高關稅，未來可能削弱出口貿易的增長動能。

此外，外國直接投資前五個月下降近三成。因此，「三中全會更須發出明確訊號，重建投資人、外國投資者以及中國民營企業的信心。」

文章寫道，亟須的改革措施包括對社會福利特別是養老制度的全面改革，以及地方與中央政府之間稅收的重新分配。此外，過時的戶口制度必須大幅放寬。這或許會給私人消費帶來強有力的推動。

「但是，大多數專家估計，中共高層下周不會採取如此具有指向性意義的步驟。佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）的貝森（Andrew Batson）和何偉（音譯，Wie He）分析說：『過往已經有過希望變失望的情況』。2013年三中全會——在習近平上台後不久——最初因發出的改革訊號受到歡呼。『但很快就清楚了，習的新願景與市場經濟改革不大沾邊。』」

反腐不成

《新蘇黎世報》另一篇題為「習近平的反腐鬥爭」的文章則寫道：「曼海姆歐洲經濟研究中心以及紐約城市大學的經濟學者將中國高官的年收入與城市人口收入相比較。這些『老虎』僅靠正常收入就已經屬於中國最富有的5%人群。再加上非法收入，超八成腐敗高官可進入收入最高的1%人群。」

其中，能源領域是腐敗的重災區。而房地產業不單是填充官庫，也是官員塞滿自己腰包最快捷的途徑。

文章寫道：「經常是一個貪官前腳走，又一個貪官後腳來。在一黨專制的極權國家裡，腐敗的吸引力巨大，因為黨對經濟的控制權是全面的。這製造了大量聚斂資財的機會，特別是如果陞官受阻。」

文章寫道，習近平執政初期，人們還充滿樂觀，如今則是憤世嫉俗了。每次打了新老虎，都意味著，還有更多老虎。習近平看上去並未取得真正的進步。

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。