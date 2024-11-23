德語媒體：中國催生出奇招

為逆轉生育率危機，中國政府使出渾身解數，其中一些備受爭議的措施也引起了德語媒體的注意。相關報導中有專家分析相關措施的有效性，也有網民建議向台灣學習。

（德國之聲中文網）《慕尼黑信使報》線上版（merkur.de）周六（11月23日）發表文章「催生手段有爭議手段：中國向女性施壓以提高生育率」。文章引言寫道，中國政府希望女性生育更多孩子，為此採取了一些頗為離奇的方法。然而，專家認為，這些措施並無法真正解決問題。

文章作者Sven Hauberg注意到中國基層部門直接致電居民詢問懷孕計劃和月經情況的媒體報導，並指出，作為全球生育率最低的國家之一，中國的人口正在減少。其結果就是：「中國的人口迅速老齡化，這對國家的養老金系統等領域造成了嚴重後果。專家認為，由於勞動力人口不斷減少，中國將很難在經濟上趕超發達國家。」

上個月，中國官方推出強化生育服務支持​和加強育幼服務體系建設等支持措施。美國威斯康星大學麥迪遜分校的人口學專家易富賢對中國政府的新舉措持保留態度。他在接受《慕尼黑信使報》所屬的IPPEN.MEDIA採訪時表示：「新出台的措施主要是經濟性的，旨在降低家庭的育兒成本。」易富賢補充道，中國的鄰國日本曾採取類似策略，但效果不佳：「日本的做法被證明是既昂貴又低效的。」此外，他強調，中國甚至沒有足夠的財政資源來完全效仿日本的路徑。

中國育兒成本全球最高

一份今年年初發布的題為《中國生育成本報告2024版》的報告也引起了《慕尼黑信使報》記者的關注：中國育兒成本已是全球最高，孩子0歲至大學本科畢業的養育成本平均為約68萬元人民幣。文章比較比較中德家庭的情況寫道：「中國的人均收入明顯低於例如德國等國家，但撫養孩子對中國父母造成的經濟負擔幾乎是德國父母的兩倍。」

《慕尼黑信使報》繼續分析中國低生育率的原因：許多中國年輕女性也希望追求事業發展，因此結婚的年齡越來越晚。與此同時，中國政府還希望在「新質生產力」的口號下，進一步增加大學畢業生人數，這種趨勢可能會使生育率面臨更大的壓力。

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惡性循壞？

「中國出生率的下降導致勞動人口萎縮、人口老齡化和消費不足，從而引發了經濟增長的放緩，而經濟增長的停滯也導致了居高不下的青年失業率」，人口問題學者易富賢認為這是一個惡性循環。他接著向IPPEN.MEDIA介紹：「中國的年輕人甚至找不到能維持生計的工作，更別提結婚和生育了。政府不能禁止避孕措施，也不能強迫人們結婚。」

目前，中國一些地區已經採取了看似絕望的措施。據報導，廣東省的官員向孕婦免費發放葉酸片，以防止孕婦流產。而國家衛健委的一項鼓勵女性懷孕的宣傳活動則引發了廣泛爭議。在一篇線上傳播的文章中，該機構聲稱，女性在生育後會變得更聰明。

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網民建議向台灣學習

《南德意志報》也注意到中國政府部門工作人員致電居民詢問私人問題的有爭議手段。該報在九天前發表文章「千萬別買狗」，該標題引自一名中國政府工作人員在電話中的勸告：「家中養狗對孩子不好」。

文章作者Gregor Scheu也從兩個「顯而易見」的方面分析了中國生育率下降的原因：結婚育兒帶來的經濟壓力以及現在的中國女性更傾向於優先發展事業。

《南德意志報》還發現，除了撥打奇怪的電話，中國政府還推出了一系列其他措施：例如，地方政府允許夫妻在著名景點舉辦婚禮和簡化婚姻登記的行政程序。文章寫道：「中國政府認為這是一個戰略性中間步驟——根據政府的邏輯，結婚的人最終會生孩子。與此同時，政府增加了離婚辦理的難度。不久前，中國政府還決定全面禁止外國夫婦收養中國兒童，以確保中國的孩子留在國內。」

文章最後總結道：「然而，這些措施是否能達到預期效果，逆轉中國的出生率，仍不確定。一位年輕的社群網站用戶精準地總結了許多年輕中國人的疑問：『為什麼政府在生育問題上總是採用施壓和強迫的方式？』她建議政府『向對岸學習』。這裡的『對岸』指的是台灣——在那裡，政府通過提供真正的激勵措施，例如免費幼兒園和育兒津貼，鼓勵生育。」

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