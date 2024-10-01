德語媒體：中國信守了"富裕和強盛"的諾言

在中華人民共和國成立75周年之際，德國多個媒體發表相關長文。《新蘇黎世報》指出，中國在經歷了飛速崛起之後，應該適應停滯甚至衰退這一發展過程；《法蘭克福匯報》則走訪了幾名與共和國年齡相仿的老人，聽他們撫今追昔。

（德國之聲中文網）《新蘇黎世報》發表客座長文 ，作者是任教於英國拉夫堡大學的歷史學家、漢學家克萊因（Thoralf Klein）。他認為，中國信守了讓國家「富裕和強盛」的諾言，不過，它的發展模式已觸碰到限度。

克萊因認為，在毛澤東時代，首要的就是革命，而革命卻給個人、社會和國家均帶來巨大損害。鄧小平領導下的改革時代，讓共產黨重新獲得了人民的支持。六四事件將中共領導推向執政危機，但改革開放的經濟政策得到繼續執行。九十年代，中國已發展成為一個消費社會，國民經濟繼續飛速發展：1992年時中國的經濟總量排世界第五，2008年已成為世界第二大經濟體。

文章寫道，「尤其是自2012年習近平擔任黨和國家領導人以來，中國在經濟、軍事、技術和文化領域，以更為自信的姿態參與全球事務。這種自信也體現在習近平提出的『中華民族偉大復興』的『中國夢』的理念中。」

在國際領域，「中國的私人企業開始在全球投資，尤其是在歐洲和美國。同時，中國模仿美國和其它國家的戰略，在世界各處建立軍事基地，但目前其規模還很有限。它與西方國家形成了一種獨特的關係，即夥伴與競爭並存的局面。

由於經濟上與中國的緊密聯繫，歐洲和美國很難採取激烈的對抗路線。即便是美國總統川普发起的貿易戰，以及中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯，也未能改變這一現狀。」

文章總結認為，「自1978年以來，中國黨和國家領導層通過成功的經濟政策提高了民眾的生活水準，從而獲得了廣泛的支持。隨著經濟實力的增長，中國的國際聲譽和影響力也得到了提升。

不過，這一模式似乎正在面臨瓶頸，但也可能會產生某種『常態化』。執政者和民眾必須適應一個現實：政府不可能確保永無止境的經濟成就，停滯甚至衰退也是發展過程種的一部分。這一適應過程是否成功，也會影響到中國能否繼續扮演其自我定位的全球角色。」

中國很多上了年紀的農民實際上沒有醫療保險，每月只有合計約30歐元的養老金 圖片來源： STR/AFP via Getty Images

國慶之際 80歲的老人談其感受

《法蘭克福匯報》記者在中國國慶前夕走訪 了幾名幾乎與共和國同齡的老人，其中一名生活在安徽蚌埠附近的村裡。這位現年82歲的吳姓農民同妻子一道，5年前搬到這個離玉米地不遠的平房裡。

「『原先的房子，那片地被用來種植農作物了』，他們別無選擇，政府拆了舊房，『按照中央的規定，我們的房子應該是建築土地，拆遷的賠償費應該更高，但實際上它被當作普通田地計算了』，吳姓農民說，他們自己要再加上約合9000歐元才搬進新家。現在，他們有兩室，一個廚房，有自來水，有電，臥室裡有空調。同50年代相比，變化很大。」

文章寫道，「在習近平領導下，中國的經濟明顯放緩。2008年西方金融危機後，作為反應，北京推出了一項大規模支出計劃，而這一計劃的影響也促成了今天的危機。

「如今，吳姓農民的家離蚌埠高鐵站不遠，一條四車道的柏油路穿過他的村莊，但最多行駛的是三輪車。他的妻子視力不好，卻沒有佩戴眼鏡。他自己失去的牙齒後，從未安裝過假牙。他們實際上沒有真正的醫療保險，每月只有合計約30歐元的養老金，他們無力負擔以上開銷。」

譯自其它媒體，不代表德國之聲觀點

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