德語媒體：中俄軍演 演給誰看？

中俄在南中國展開聯合海軍演習。誰感到受到威脅？《南德意志報》對此做出分析。此外，中國努力提振旅遊業也引起了德媒的關注。《焦點雜誌》指出，儘管付出巨大努力，但要重新喚起世界前往中國旅行的興趣，仍需要時間。

中俄關係：真朋友還是權宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德國之聲中文網）「彷彿世界上的衝突地區還不夠多，俄羅斯和中國於星期三在南中國海開始了聯合軍演。代號為海上聯合-2024的演習在中國廣東省西南部的湛江某軍港舉行。」 《南德意志報》本周三（7月17日）發表的一篇評論開頭這樣寫道。

該報駐曼谷記者Von David Pfeifer接著之處：「問題是，誰會感到受到威脅。畢竟，演習在一個過去兩年來成為多個大國之間緊張局勢中心的地區進行。」

中俄關係：真朋友還是權宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國與多個鄰國就南中國海島嶼的主權歸屬存在重大爭議，北京幾乎對整個南中國海的島礁提有主權訴求。文章寫道：「周三，北京和莫斯科均未透露演習的具體地點。但演習可能會進入有爭議的南沙群島第二托馬斯淺灘（中國稱為仁愛礁）附近海域。1999年菲律賓軍方曾在此擱淺一艘舊軍艦馬德雷山脈號（Sierra Madre），以強調其領土主張。該地區距離中國海岸約 1300 公里。」

菲律賓大使：和中國沒有「君子協定」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

標題為《俄羅斯和中國展開威脅性海軍演習》（Russland und China starten bedrohliches Seemanöver）的章接著寫道：「這次演習可以被視為莫斯科和北京向多個方向同時發出的威脅。2022年，普丁訪問北京時中俄兩國就宣佈了無上限的夥伴關係，僅僅幾天後，普丁便將軍隊派往烏克蘭。北京並未譴責俄羅斯的侵略戰爭，還成為俄羅斯天然氣和石油的全球最大買家，以此支持莫斯科，西方國家已經不再購買俄羅斯的這些資源。」

作者接著提到台海危機：「台北完全有理由感到擔憂。上周在華盛頓召開的北約峰會期間，北京派出軍機在台灣周邊活動。「 文章認為，美國對台灣的支持也存在變數，若是川普11月當選總統，美國對台政策還是未知：」川普本周二（7月16日）接受彭博社專訪時表示，台灣未來應該為美國體統的防務擔保支付費用，部分原因是台灣搶走了美國的半導體業務，他說'如果我是他們，我不會感到那麼安全。'」

川普突遭槍擊 目擊者稱：槍手就在屋頂上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「中國遊」走熱仍需時間

慕尼黑出版的《焦點雜誌》本周三（7月17日）發表的一篇文章則關注到中國希望重振旅遊業的努力。文章寫道：「疫情期間，許多國際往來一度中斷。西方對中國處理維吾爾族人問題、香港民主運動以及在俄烏戰爭中對莫斯科支持的批評，都給中國的形象帶來影響。儘管付出巨大努力，但要重新喚起世界前往中國旅行的興趣，仍需要時間，以及進一步的措施。」

生活中的處處數字化支付也是一個挑戰。作者寫道：「幾乎所有的事務，從交通票據到餐館賬單，都是通過與微信和支付寶等本地支付系統相連的二維碼支付的。對於沒有中國銀行卡的遊客來說，這可不太方便。」

標題為《形象受損的中國正努力吸引外國遊客》（Das Land mit dem schlechten Image kämpft um ausländische Besucher）的文章之處，自 2023 年初起，中國向遊客重新開放邊境。然而遊客數量尚未達到疫情之前的水準：「2019 年，中國接待了約4910 萬外國遊客，國際旅遊收入達到 1313 億美元的收入。然而 2024 年上半年，遊客人數僅有有 1460 萬。專家們希望，隨著全球旅遊熱情復甦，航司不斷增加航班的背景下，2024 年會有更多遊客前往中國。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

