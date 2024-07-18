德語媒體：世界最強大統治者的軟肋

《商報》寫道，中共高層政治精英最重要的會議--三中全會結束，向外傳遞的訊息卻極其有限，唯一具體的內容是，一位失蹤的前部長的名字出現了。《世界報》寫道，儘管中國領導人的權力似乎前所未有的穩固，但中共最擔心的仍是民憤。

（德國之聲中文網）《商報》寫道：「中國最重要的年度政治會晤結束了，中共在國家媒體上公佈了一份5000字的會議公報，卻沒有多少內容。被稱為二十屆三中全會的結束再次明確顯示，北京決策過程的不透明。所以使用了許多改革的辭令，會議達成的具體決定細節公眾則不得而知。」

「如今發表的會議公報核心訊息似乎是，中共堅持黨與國家主席習近平迄今的路線。該路線的重點是技術自主和國家控制。」

《商報》寫道：「文件中僅包含一個具體訊息：接受了前外長秦剛辭去中央委員的申請。秦剛仍被稱為同志，這意味著，與前國防部長李尚福不同，他並未被開除黨籍。」

「秦剛去年6月失蹤。後來，他的前任王毅接替了這一職務。背景仍不清楚。當時曾有各樣猜測，從婚外情、間諜、叛國到有傳言稱秦剛已經死亡。但黨的領導層對此仍保持沉默，包括他的下落。」

《商報》寫道：「儘管如此，黨的領導層仍想要散播變革的氣氛。因為，鑑於增長持續疲弱，經濟界和社會的悲觀情緒日益普遍。家庭、企業也因此節省開支，進一步抑制了經濟增長。」

記者窮追秦剛下落 毛寧一句應萬句 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

害怕「民憤」

《世界報》題為「世界最強大統治者的軟肋」的文章寫道，經濟問題對中國領導人的合法性日益構成威脅。

文章寫道：「總體而言，習近平比幾乎任何一位前任都更穩當地坐在第一把交椅上。他的政敵在過去幾年裡的『反腐鬥爭』中受到持續地排擠。無論在軍事和經濟上，他都進一步鞏固了權力。」

「但『民憤』在習近平看來，仍是一個不可小覷的變數。政府有多麼畏懼公開抗議，從2022年底的情況可見一斑：中國的年輕人在經歷了兩年的封城政策後走上街頭，而習近平在數天之內就改變路線，取消所有新冠限制措施。沒有什麼比1989年事件重演更令習近平及其官員畏懼。」

文章寫道：「正如許多專家所提出的，經濟問題的解決方案是盡快促進國內消費。過去數十年的經濟騰飛，中國人儘管受益巨大，但相對而言，更多財富落入國有大企業而非民眾手中。而正是中國社會的最底層民眾，才讓經濟騰飛成為可能。」

「3億農民工近些年來不再受到媒體的關注。在上海這樣的城市，1000萬農民工佔到了人口的近一半。數字的背後隱藏的是大量悲劇：他們的孩子不能在父母打工的城市上學，因此大部分都留在農村與祖父母同住。數百萬中國兒童一年僅能在國家節假日裡見父母一兩次。」

「二等公民」

《世界報》接著寫道：「農民工能夠享受到的城市醫保和養老福利很有限。他們被認為是『二等公民』，只要他們不返回自己的省份。這要歸咎於戶口制度。」

文章寫道：「另一方面，戶口制度在大規模城市化的時代，也阻止了城市的瘋狂發展，從而防止了貧民窟的形成。因此，多年來，改變這一制度受到很多阻力。倘若這一制度放鬆，數百萬計的農民工將會有更大的保障，可能會有更多資金流入消費。」

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