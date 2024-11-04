德語媒體:不管誰當選 美國都會重視中國無視歐洲

誰當選美國總統對歐洲更有利？《焦點雜誌》的一篇客席評論指出，兩位候選人都會把更多資源投向中美爭霸，而歐洲必然會被冷落；德國馬普研究院院長則在《世界報》撰文警告稱，美國持續與中國科技脫鉤，將對歐洲乃至全世界的科技創新造成打擊。

（德國之聲中文網）慕尼黑出版的《焦點雜誌》以「賀錦麗利於歐洲、川普有害于欧洲？这种想法幼稚且危險 」為題，刊發由德國經濟學家Henning Vöpel撰寫的客席評論指出，不管誰的贏面更大，美國民眾在投票時肯定首先考慮的是美國利益，絕不會把歐洲利益置於本國之上；因此，兩位候選人都會把更多資源投向中美爭霸，而歐洲必然會被冷落。

「美國的安全政策重點已經從歐洲中部（當時的系統性對手還是蘇聯）轉移到了印太地區，現在的制度性對手是中國。不論是賀錦麗當選，抑或是川普当選，在这个问题上都不會有太大的區別。」

「俄羅斯的新帝國主義侵略行徑能否失敗？這個問題對於歐洲的和平和自由至關重要，但是對於美國而言，這個問題的重要性僅限於：俄羅斯可能會是中國的附庸。不過，北韓士兵被派往俄羅斯倒是有可能提升美國對其關注度。」

「在全球的非西方國家中，中國、俄羅斯、伊朗、北韓構成了最強烈的反美集團。川普将會要求歐洲付出更多努力來換取美國留在北約中。」

文章接著指出，美國與中國爭奪人工智慧等高新科技霸主地位的競賽已经成为了華盛頓最為重要的戰略議題，美國的貿易政策也不再僅僅是為了獲取經濟利益，而是會更多關注通過貿易來控制地緣政治勢力範圍。在這點上，兩位總統候選人也沒有太大區別。

「在一個為了國家利益討價還價的世界裡，歐洲的處境尤其不舒服。歐洲模式基於政治妥協和經濟合作。誠然，歐洲如今自己也開始了再次民族主義化的進程。多極化的世界不僅僅重塑了歐洲的對外關係，也迫使其對內也尋找新道路。」

「歐洲現在已經有許多事情岌岌可危。當今的許多地緣政治危機相互關聯：烏克蘭、中國、中東、移民、能源……不過，即使是面對最壞的情況，事先制訂預案依然很重要。如果一塊石頭落下，可能會引發多米諾骨牌效應，最終嚴重破壞歐洲並破壞歐洲的穩定。」

「如果賀錦麗當選，這個过程可能是渐进式的。如果是川普，歐洲可能在幾星期內就陷入嚴重的政治和制度危機。但是『賀錦麗利於歐洲、川普有害於歐洲』这种猜想则是幼稚且危險的，因為我們不能把一廂情願當作戰略。」

德國人怎麼看川普和賀錦麗? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

柏林出版的《世界報》以「賀錦麗還是川普？這也是科學的十字路口 」為題，刊發由德國馬科斯‧普朗克研究院(MPG)院長Patrick Cramer撰寫的客席評論。作者注意到，中國的科研支出正在迅猛趕超美國，其科學論文發表數量已經超越了美國。

「川普和賀錦麗在對華政策方面不太可能有太大區別。特朗普上次任總統期間發起的行動導致美中合作發表的科研論文數量下滑。拜登總統任期內，美中科技合作繼續降溫，已經對科技進步產生了負面影響。雙方的科技合作協議已經談判了一年有餘，依然看不到任何緩和跡象。因為賀錦麗也想維持美國的主導地位。」

「在這種地緣政治局勢下，歐洲科學界必須走自己的道路。一方面，無論選舉結果如何，我們都必須繼續與美國合作。另一方面，我們要繼續與中方合作，規避風險。」

作者警告說，如果美國推行像川普上次任期內那樣的反科學政策，將對全世界都產生嚴重影響。「這可能會減緩科學和進步，使中國在研究和創新方面佔據主導地位，甚至改變科學體系的價值觀。因此，德國和歐洲的科學界必須積極主動地保護其利益。」

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川普和賀錦麗：選後兩人各自會怎樣出手应对中国？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video