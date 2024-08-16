德語媒體：不容樂觀的中國經濟形勢

中國最新發布的統計數據顯示，今年第二季度，經濟發展同比下滑0.6%，增幅降至4.7%。儘管中國官方表示，七月經濟「總體穩定向好」，但種種跡象顯示，實現北京給出的5%全年經濟增長目標，難度將非常之大。

（德國之聲中文網）《商報》發表了介紹中國經濟形勢的長篇報導。文章寫道，收入在下降，家庭可支配的余錢越來越少。政府誓言要消除貧困，但收效卻非常有限。這篇題為《氣氛非常糟糕》的文章寫道：歷時數十年的中國經濟騰飛陷入了停頓，但政府似乎尚未找到走出僵局的可行方案：

「多年以來，中華人民共和國的經濟一直能夠以超過或接近10%的幅度高速增長，但這種持續增長的日子現在已暫時告一段落。更糟糕的是，今年下半年，整體氛圍明顯變差，第一季度時一度呈現的謹慎樂觀態度已經不見了蹤跡。房地產危機尚未找到應對方法，私人消費仍在下降，而一些地方政府則債台高築，舉步維艱。

政界也一直沒有發出令人鼓舞的訊號，今年七月，中共領導層在北京召開的三中全會上，雖然做出了一系列改革承諾，但迄今為止一直未見成效。過去幾個月以來，政府一直試圖吸引外國投資者來華投資，但外國對華投資仍在繼續下降，今年頭五個月，外國對華投資同比下降了28.2%。

除此之外，地緣政治和貿易政策方面的爭端也在繼續延燒，這種狀況不斷擠壓著中國的活動空間。包括歐盟在內的更多地區不斷推出特別關稅，以應對中國強勁的出口攻勢。而中國原本希望通過擴大出口，來緩解內需不振帶來的困境。有關國家推出的特別關稅，可能是導致中國出口業務疲軟的原因之一。這同時也意味著，中國產能過剩的企業有可能會陷入產品積壓的窘境。」

經濟不景氣的大背景下，年輕人找工作越來越難。圖為鄭州的一個招聘現場。 圖片來源： Avalon.red/Imago Images

文章寫道，房地產危機，失業率高企，但官方媒體裡，經濟不景氣導致的社會問題卻很少會被提及。

「這一切都暗藏著社會風險。民眾中的不滿情緒與日俱增，但媒體中卻鮮有報導。今年八月，江蘇徐州的業主舉行維權活動，抗議已經付款的房產不能完工。警方逮捕了多名示威者。類似的抗議活動還有很多，不受中國新聞審查部門管控的X平台上經常可以看到這類影片。

至於這類影片是否能夠真實反映中國的民間氛圍，當然值得商榷。專門記錄中國抗議活動的香港非政府組織『勞工通訊』表示，今年上半年中國共發生了719起抗議或罷工行動，比去年增加了3%。」

一段時間以來，德國政府一直在呼籲企業逐漸減少在華投資的額度，以降低對中國的經濟依賴。但事與願違，最新的統計數據顯示，德國企業對華投資，非但沒有減少，反而有所增加。《柏林日報》就此寫道：

「尤其是德國汽車廠家增加了在華投資，投資款項則大多來自其在華業務的盈利。大眾等公司開始加強所謂『在中國、為中國』戰略。也就是說，很多企業在中國建立生產基地和供應鏈，加快本土化進程。德國工業聯合會一名女發言人向柏林日報證實，確實有很多德國企業選擇了這樣的發展方向，他們決心通過地區重組或本地化來降低供應鏈中的所有風險。『這種情況正在大規模發生，在中國尤為明顯』。

科隆德國經濟研究所國際經濟政策部負責人馬提斯（ Jürgen Matthes）認為，德國企業在中國推動本土化的戰略只會損害德國的經濟利益。馬提斯對《柏林日報》表示，一旦越來越多的德國企業推行『在中國，為中國』戰略，那麼工作崗位就會在中國、而不是在德國產生。不過，他也表示，這種趨勢並非新生事物，過去三年以來，對中國的直接投資一直保持在較高水準上。」

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