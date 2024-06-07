德語媒體：三中全會將會釋放什麼訊號？

前不久中國官方正式宣佈，中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議將於7月在北京市召開。按照慣例，三中全會通常要為未來的經濟發展指明方向，那麼此次被異常推遲數月之久的三中全會，又會發出怎樣的訊號呢？

（德國之聲中文網）《商報》發表評論稱，對於當前中國經濟所面臨的窘境，北京的當權者們非常清楚。他們也很清楚，三中全會上他們必須為此提出對策。這篇題為《自由才是推動經濟發展的重要因素》的評論寫道：

"中國領導層又在採取他們屢試不爽的老辦法。當局又在大手筆花錢，今年五月，他們出台了價值數百億美元的市場提振計劃，而這項計劃選擇在七月三中全會之前出台，也絕非偶然。就在幾天前，中國又為其晶片工業投入了數以億計的資金，該行業是中國實現現代化的核心領域之一。同樣是在五月，當局又發行了價值1400億美元的長期國債，以刺激經濟發展。在房地產領域，政府一直給外界營造任由市場發揮調節功能的印象，但現在政府還是出手干預了。地方政府也採取了行動。在經濟和金融中心上海，第一次購房者將可以享受低首付和低利息的待遇，此舉是為了刺激當地疲軟的房地產市場。

政府還計劃讓國有企業收購滯銷的住宅，並將它們改造成公共住宅。中央銀行為此準備了410億美元用於相應的低息貸款。為了實現上述各項措施，政府總共將投入超過2200億美元資金。當局的經濟提振一攬子措施，可以說規模相當龐大。當然其首要目的，就是要幫助中國獲得全球技術霸主地位。得益於政府投入的大量資金，中國的晶片工業已經取得了長足的進步。2049年，中華人民共和國將迎來建國一百周年紀念日。屆時，中國希望能夠超越美國，成為世界頭號強國。"

評論指出，中國領導層深知，要想實現地緣政治領域的野心，國內的穩定至關重要。為此目的，對內的高壓政策將有增無減。

"多年以來，中國共產黨已經將其觸角伸展至社會的每一個角落。所有機構都被要求設立黨支部。不斷有報導的稱，重要領域的員工被收回護照，以防工程師和IT專家流失境外。很多年輕人也在高調討論是否要移民國外。所有這一切，可能只是城市精英階層的想法，在廣大農村，共產黨宣揚的民族主義仍大有市場。但是，承擔經濟和技術進步重任的，恰恰是這些城市階層。而沒有自由和創造空間，這種進步則是很難取得的。黨只能在這一矛盾中躑躅前行，改革的前景依舊暗淡。

有鑑於此，中國的未來不僅僅同該國是否會推動經濟政策改革密切相關，中國能否成為經濟中心，個人自由能否得到保障也至關重要。雖然美國的政策常常遭到詬病，但美國生活方式之所以能夠對東西方幾代人產生影響，顯然並不是偶然的。"

中國不斷為其高壓政策加碼之際，世界第一人口大國印度又一次成功舉行了民主選舉。《科隆評論報》就此寫道：

"印度選民再一次證實了民主在該國擁有堅實的基礎。恰恰是很多貧困的底層選民沒有被民族主義者所誤導，而是將選票投給了可以替代莫迪的政治力量。選民的力量不容低估。正當鄰國中國不斷為其高壓政策層層加碼之際，人口數量已經躍居全球第一的印度卻展示了另外一番景象。這一切說明，民主和法治也完全適用於人口眾多的新興國家。"

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