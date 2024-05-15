德語媒體：一場貿易戰的開始

美國對中國電動汽車等徵收懲罰性關稅，中國恐怕不會無動於衷。歐盟也正在調查中國的一系列產品。一場貿易戰是否要拉開序幕？

（德國之聲中文網）《南德意志報》題為"一場貿易戰的開始"的評論寫道，拜登政府對中國進口產品徵收高額關稅，這不僅是出於選戰目的，也是對扭曲市場行為的原則性回答。文章寫道：

"中國是世界上最有效率的計劃經濟，或許也是首個將重創市場經濟的計劃經濟體。在美國政府新的關稅攻勢背後，不是圍繞宏觀經濟理論的論爭，而是極為激烈的競爭。兩大國之間的貿易爭端拉開序幕，世界其它國家難以獨善其身。 "

文章寫道："這不單是選戰操作，而是一個原則問題，因為中國--另外，美國也是--扭曲、拉伸和破壞世界貿易秩序規則。"

"對歐盟來說，面對真相的時刻到了。歐洲比美國更受中國貿易殘酷之苦。歐盟選舉後，歐委會和各成員國須作出回答。拜登已經給了他們一個腳本。"

有悖於世界貿易體系

《法蘭克福匯報》題為"各人為各人"的評論寫道，美國未來對中國電動汽車徵收100%的關稅，無論是否有意，懲罰性關稅也有悖於世界貿易體系。文章寫道：

"美國試圖阻止所擔憂的中國補貼產品湧入。不過，拜登同時剝奪了通膨困境下本國消費者購買便宜進口產品的機會。美國企業則獲得競爭優勢。中國是否會因這一舉措而放棄補貼，可能性微乎其微。"

"無論是否有意，美國的懲罰性關稅也有悖於世界貿易體系。拜登讓中國進口電動汽車價格翻番，等於是關閉了國門。中國的出口攻勢如今將更多轉向歐洲。拜登向西方友邦貿易夥伴發出的訊號是：各人為各人！倘若歐洲以對中國產品更高的懲罰性關稅回應、並損害自身消費者的利益，那麼以自由貿易為基礎的世界貿易體系將更加分崩離析。"

文章寫道：「當然，美國對這些行業的扶持遠少於中國。不過，拜登對中國補貼作出懲罰，而他在本國也使用這作為工業政策的萬靈藥。」

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貿易戰的風險

《新蘇黎世報》題為"拜登冒全球貿易戰之風險"的評論寫道，美國對中國電動汽車等多種產品徵收大幅關稅，這是玩火的游戲。文章寫道：

"中國政府恐怕並不會對拜登的宣佈無動於衷。此次加徵關稅影響範圍太大了。如果北京當權者無所回應，那等於是顏面盡失。川普执政時期，中國政府曾對美國大豆全面徵收關稅，這是美國重要的出口產品。"

"中國政府4月通過的一項法律將為回應拜登的關稅提供前提條件。全國人大常委會通過的該法律將大量分散的條文匯總。該法賦予中國政府對任何國家徵收懲罰性關稅的可能。該法將於12月1日生效。"

文章寫道："由於歐委會也在調查一系列中國產品，世界或面臨一場全球貿易戰，而中國則會越來越感到受到壓力。相應的回應、包括政治上的，將難以避免。"

美歐加強協調

《日報》題為"害怕中國衝擊波"的評論寫道，美國的關稅可能將中國產品擠壓到歐盟市場。重要的是，華盛頓和布魯塞爾未來提早相互協調。文章寫道：

"特別是與遠東關係緊密的德國在經歷了數十年的'中國繁榮'之後，如今或將面臨'中國衝擊波'。原因是北京2015年制定的'中國製造'戰略。當時，中國不想再做世界工廠，而是在十年內、也就是2025年成為高科技的市場領先者。在機械、化工、電子領域，中國出口商在世界市場上如今已比德國更成功。"

"布魯塞爾數月來對中國較小型電動汽車進行調查。類似的還有對中國光伏產品和風力設備的調查。…如今最重要的是，與華盛頓達成一致，未來協調行動。而不再成為下一個美國內政驅動下的行動的受害者。"

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