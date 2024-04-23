德語媒體：一切為了黨國利益

本周一，德國媒體先後披露了兩起同中國有關的間諜案件，檢察機關逮捕了四名犯罪嫌疑人，他們被控向中國情報部門提供德國敏感訊息。

（德國之聲中文網）柏林出版的《日報》發表長篇報導稱，中國在境外開展情報工作都是為了一個最高目標：即捍衛中國共產黨的統治地位。境外情報工作具體包括獲取尖端技術、施加政治影響，以及塑造中國的良好形象等等。這篇題為《保衛政權》的文章寫道：

「聯邦憲法保衛局的一份報告中寫道：『中國情報部門在德國的主要目標集中在行政、經濟、學術、技術以及軍事領域，此外打擊異議團體也是他們的任務之一。』報告書寫道，為了推動其雄心勃勃的工業政策，中國也會『整體或部分收購擁有尖端技術的德國企業，並招募技術人員。』

中國國家安全部還對境外的本國公民實施監控，並對政治異見人士、藏人、維吾爾人、香港人以及法輪功支持者進行打壓。總部設在慕尼黑的世界維吾爾大會是中國情報部門在德國境內的重點目標。」

文章寫道，根據2017年頒布的中國國家情報法，在境外的中國人、企業和組織也應履行配合情報部門工作的義務。 至遲從這個時候開始，一些在境外的中國學者和留學生開始受到懷疑。而德國憲法保護局也發出警告稱，有中國學者隱瞞真實背景，試圖為中國軍方刺探情報。

4月22日，三名德國公民涉嫌為中國蒐集情報被逮捕。 圖片來源： Rene Priebe/dpa/picture alliance

「過去幾年當中，中國暗中對歐盟議會施加影響的事件也被曝光。明鏡周刊及其他一些媒體的調查發現，比利時右翼議員柯雷爾曼在中國情報部門的授意下，以秘密方式擾亂歐盟議會、誣告對中國持批評態度的學者、並阻止相關提案被提交比利時議會。就在本周一，英國議會的一名工作人員和一名學者因為中國從事間諜活動而遭到起訴。

2023年11月，法國議會情報委員會對中國干預歐洲事務提出警告，並稱中方施加影響力的做法構成了中期內最大的外來威脅。此外，法國議會還指出，中國情報機構規模驚人，擁有超過25萬員工。」

對於本周公佈的兩起中國間諜案，《法蘭克福匯報》發表評論寫道：

「中國對德國的軍事技術產生興趣，並試圖通過情報手段獲取這些技術，這本身並不令人驚奇。但令人驚奇的卻是，一所德國大學同中方簽署學術交流協定時，顯然沒有做更多的考慮。多年來，各方一直在呼籲要警惕來自俄羅斯和中國的間諜行為，不要過於天真。但是，即便是顯而易見的隱患，人們也會選擇不去相信，這顯然是人性中無法逃避的弱點。

不過，在三名間諜嫌疑人的問題上，德國情報機構的行動還算及時。無可爭議，這是一個成功的案例，憲法保衛局也在為自己的成功高聲喝彩。為了國家的利益，期望這種警惕性能夠得到保持，並有所提升。

但是德國的危險在於，（防範間諜）往往會很快遭遇障礙，例如數據保護的相關規定等。最近一段時間以來，每逢重大事件曝光，常常會提及相關線索來自境外情報機構。而德國情報部門則必須按照'沒有污點'的原則開展工作，這樣方式獲取的情報，其價值幾何可想而知。"

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