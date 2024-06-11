德烏合資軍火企業在烏克蘭投入使用

德國軍工企業"萊茵金屬"在烏克蘭境內開辦的合資企業投入使用。至此，德制坦克的維修和保養將得以將烏克蘭境內完成，這將大大提升烏軍的作戰效率。

（德國之聲中文網）來自基輔的消息稱，德國軍工企業「萊茵金屬」同烏克蘭方面開展合作，已在烏克蘭境內建起了坦克修理廠和生產車間。烏克蘭戰略工業部周一在基輔表示，「黃鼠狼步兵戰車」的修理廠已經交付使用。戰略工業部部長卡米辛（Olexandr Kamyschin）表示：「同萊茵金屬共同在烏克蘭境內開設生產基地，不僅是烏克蘭走上勝利的重要一步，也是自由世界提升軍備的重要里程碑。」

烏克蘭戰略工業部發布的照片上，可以看到身穿防彈衣的萊茵金屬總裁帕帕戈爾Armin Papperger 也出現在落成儀式現場。早在去年五月，萊茵金屬就同烏克蘭軍工企業 Ukroboronprom開辦了合資企業，用於坦克的修理和保養。

烏克蘭戰略工業部：德制坦克的維修和保養，今後將可以在烏克蘭境內完成。 圖片來源： Philipp Schulze/dpa/picture

烏克蘭國防部表示，這一工廠投入使用後，德制坦克將可以直接在本地進行修理和保養，這將大大提高烏軍的作戰效率。烏克蘭方面發布的一份聲明中稱，在德烏共同成立的坦克生產基地上，將由烏克蘭專業人員負責生產，而德方則負責技術指導。聲明援引萊茵金屬總裁帕帕戈爾的話寫道：「向烏克蘭提供有效和可靠的支持，對我們至關重要。」帕帕戈爾表示，將提高零件的供貨速度。此前，萊茵金屬就曾表示，將會在烏克蘭境內合作生產特定型號的萊茵金屬坦克，並逐漸擴大產量。

萊茵金屬去年發布的一份聲明中稱：「這家德烏合資企業將在烏克蘭境內開展保養、組裝、生產和研發軍用車輛等工作。」烏克蘭方面希望，在西方軍工企業的幫助下，將烏克蘭發展成為世界上領先的軍火生產國。

(德新社）

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