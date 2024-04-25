德檢察部門對選項黨歐洲議員展開前期調查

選項黨（AfD）歐洲議員克拉因可能收受俄羅斯和中國的資金而受到檢察部門的前期調查。與此同時，德國媒體對克拉涉嫌間諜罪被逮捕的來自中國的助手進行了報導。

（德國之聲中文網）德國另類選擇黨（AfD）競選歐洲議會的首席候選人克拉（Maximilian Krah）近日因涉嫌收受俄羅斯資金、以及他的一名來自中國的助手因涉嫌間諜罪被逮捕而備受媒體關注。

在此背景下，德勒斯登總檢察長辦公室開始對克拉進行前期調查。目前在進行的一項前期調查是針對克拉作為歐洲議會議員可能收受了俄羅斯的資金。

4月17日，據西德意志電台、北德意志電台和《南德意志報》調查報導，2023年，克拉曾因可能收受親俄人士資金受到美國聯邦調查局（FBI）的問詢。當時，美國調查人員依據的線索包括一條聊天記錄，一名親俄羅斯活動人士向克拉寫道，給克拉的"補償"出現的技術問題解決了。從5月起，"將繼續像2月之前那樣"。這引發克拉已較長時間秘密收受資金的嫌疑。克拉本人則否認這一指控。他表示，當時接受了FBI一個小時的問詢。

而在此之前，圍繞親俄網路媒體Voice of Europe事件，克拉的名字已屢次被提及。捷克媒體報導稱，一些與Voice of Europe合作的政治家收受了俄羅斯的資金。克拉本人則否認收受資金。

德勒斯登總檢察長辦公室前期調查的目的僅僅是，確認是否存在確切的受賄嫌疑。如果嫌疑確認，可能會展開正式的調查程序。那則需要歐洲議會取消克拉的豁免權。

德勒斯登總檢察長辦公室稱，此項前期調查與聯邦檢察署對克拉助手的司法程序無關。據中德意志電台報導，另有一項前期調查針對的是克拉可能收受中國的資金。

（資料圖片）克拉助手Jian G.作為他在歐洲議會議員助理的工作關係已被解除 圖片來源： Philippe Stirnweiss/European Union 2024

克拉助手Jian G.在歐洲議會的工作

克拉的助手Jian G.周一晚間被逮捕。他涉嫌為中國情報部門從事間諜活動。

德新社報導克拉在接受記者Tilo Jung採訪時表示："我當然去過中國，我哪兒都去過，我有很多朋友。"這裡所談及的是2019年克拉的一次中國之行。克拉表示，自己支付了飛機票，邀請方僅支付了三家商務飯店和一張火車票的費用。他說，這一訊息正確地提交給歐洲議會的透明登記。

《法蘭克福匯報》則報導了對Jian G.的一些訊息調查。報導稱，根據調查及公開訊息，Jian G. 1981年生於中國，2001 或 2002年前往德勒斯登學習，就讀於德勒斯登理工大學歷史和德語專業。2011年加入德國國籍。《南德意志報》報導稱，他於2010年加入薩克森州社民黨，到2015年前是普通成員。2012 到2019年，他是德勒斯登一家從事電子產品貿易的公司經理，在此期間結識在德勒斯登作律師的克拉。

報導稱，Jian G.在歐洲議會的工作於2019年九月開始。警方周一對他在德勒斯登的住所進行了搜查。聯邦檢察署指控Jian G.為中國情報部門工作，並於2024年1月多次提供了有關歐洲議會談判和決定的情報。而當月，歐洲議會有兩個與中國有關的議題，一是呼籲北京停止對法輪功成員的迫害並立即釋放其中一名活動人士。二是有關中國施加的影響與歐盟關鍵基礎設施安全的一項決議表決。

（綜合報導）

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