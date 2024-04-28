德教育部長敦促德國大學審查與中國的合作項目

鑑於接連發生涉嫌為中國情報機構從事間諜活動的德國人被逮捕的事件，德國教育部長施塔克-瓦青格呼籲德國大學審查與中國的合作項目。

（德國之聲中文網）德國教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）在接受德國《經濟周刊》採訪時表示，"三名德國人因涉嫌間諜活動被捕再次清楚地表明，我們在與中國打交道時絕不能天真。"這位自民黨政治家說：""我們需要更謹慎地權衡合作的風險和收益，尤其是在科學界和大學裡。 這包括審查現有的合作關係。"

一周前，一對已婚夫婦和另一名男子在德國西部城市杜塞道夫和巴特洪堡被捕，罪名是涉嫌收集軍事技術訊息並將其傳遞給中國特工部門。據報導，這三人都在科學研究領域工作。德國檢方稱，嫌疑人被捕時正在就可能有助於擴大中國海軍戰鬥力的研究項目進行談判。其中，現年72歲的嫌疑人Herwig G.此前擔任咨詢公司Innovative Dragon Ltd.的技術總監。檢方懷疑，Herwig G.以這家咨詢公司作為媒介，與德國科研領域的人士建立聯繫並開展合作。《萊茵郵報》披露指出，Herwig G.顯然和杜伊斯堡-埃森大學有著良好關係，且多次參加汽車業的專業會議。《南德意志報》報導，Innovative Dragon Ltd.咨詢公司與"德國一所大學"簽訂了進行技術轉移的合作協議；協議中包括為一家中國合同商準備的一份關於機械零件技術水準的研究報告。這些零件對於大功率船舶發動機（例如作戰艦艇）的運行也非常重要，而中國合同商的背後其實是中國情報部門的雇員。

專訪：中國間諜在德國也很活躍 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

施塔克-瓦青格向《經濟周刊》表示，只有"對德國和歐洲有明顯附加值"的項目才應獲得支持。 她提到應對氣候變化。

施塔克-瓦青格也談到，在德國，學術自由受憲法保護，"但這也意味著大學和研究機構肩負責任。" 她說："我們將與有關當局一起繼續加強大學和研究機構的訊息和敏感度，同時繼續支持擴大獨立的有關中國的專業知識。"

幾天前，德國司法系統還宣佈逮捕了一名涉嫌充當中國特工的華裔德國人Jian G.。此人擔任極右翼黨派選項黨(AfD)德國議員馬克西米利安‧克拉(Maximilian Krah)的助理。自從克拉2019年成為歐洲議會議員後Jian G.就一直在布魯塞爾為克拉工作。Jian G被指控與中國情報部門共享有關歐洲議會的訊息，並在德國監視反共人士。

中國外交部發言人汪文斌4月23日在例行記者會上堅稱，近期所謂"中國在歐洲的間諜活動"的報導都屬於炒作，意在抹黑打壓中國，"所謂' 中國間諜威脅論'完全是無中生有，是惡意詆毀。"

（德新社等）

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