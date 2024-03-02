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德意志銀行
Deutsche Bank，是一家跨國銀行，總部位於德國美茵河畔法蘭克福，德國最大的私有銀行。
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深度報導
德意志銀行擬向中國房企世茂提清算訴訟
德意志銀行擬向中國房企世茂提清算訴訟
路透社報導稱，德意志銀行準備在香港向中國房地產開發商世茂集團提出清算訴訟。2022年，世茂未能償還到期的10億美元債券，價值117億美元的外債被視為違約。
經濟
2024年3月2日
2024年3月2日
德意志銀行涉敘利亞總統家族洗錢案 辦公室再遭突擊檢查
德意志銀行涉敘利亞總統家族洗錢案 辦公室再遭突擊檢查
因為未能及時標識和報告涉及敘利亞領導人阿薩德家族的一項洗錢嫌疑交易，德意志銀行總部辦公室再次遭到警方突擊檢查。
經濟
2022年4月30日
2022年4月30日
國際金融放棄俄羅斯 德銀「其實不想走」
國際金融放棄俄羅斯 德銀「其實不想走」
繼麥當勞、星巴克、宜家家居這類國際企業宣佈退出俄羅斯市場後，國際金融銀行機構也邁開了逃離俄羅斯的步伐。其中的問題不光是俄羅斯的欠債如何處理？還有像德意志銀行這樣的「老鐵」不願意離開。
經濟
2022年3月11日
2022年3月11日
金融門戶地位未變 香港金融業招兵買馬
金融門戶地位未變 香港金融業招兵買馬
儘管人們對中國政府加強控制表示擔憂，但是香港作為中國金融門戶的獨特地位沒有改變。高盛集、花旗、瑞銀等國際金融集團都忙著在香港招兵買馬。
經濟
2021年6月4日
2021年6月4日
川普竟然是“老賴」 德銀成「冤大頭」
川普竟然是“老賴」 德銀成「冤大頭」
川普的地产开發生意雖然屢遭失敗，為何總能化險為夷？《紐約時報》根據川普的税务记錄披露，川普拖欠德意志銀行高達數億美元的貸款，最後竟然不了了之。
社會
2020年10月28日
2020年10月28日
FinCEN密件：德銀丶匯豐等涉洗黑錢2兆美元
FinCEN密件：德銀丶匯豐等涉洗黑錢2兆美元
逾2兆美元黑錢在全球金融體系中流動，其中1.3兆美元經過德意志銀行，匯豐也被揭協助龐氏騙局。為何銀行多次被開巨額罰單，還不斷參與非法資金轉帳？
經濟
2020年9月21日
2020年9月21日
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