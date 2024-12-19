德媒：一中國男子拍攝基爾軍港被拘

據西德意志電台獲悉，一名中國男子在基爾被拘留。他被控在基爾港的海軍據點未經許可拍攝照片。警方正調查從事間諜活動的嫌疑。

（德國之聲中文網）據西德意志電台瞭解到的訊息，12月9日，一名中國公民設法進入基爾港海軍據點Kiel-Wik並拍照。基爾所在的石荷州州立法院一名發言人僅證實對此人正在進行調查。

西德意志電台瞭解到，這名男子受到涉嫌對軍事設施進行危害安全地描繪（刑法第109條）的調查，目前處於拘留審查中。

據報導，保安人員首先將其控制，後移交給警方。這名男子的手機及其它隨身設備正在由石荷州刑事局進行評估。調查人員想要查清，這名嫌疑人是否為外國情報部門工作，所拍攝照片是否用於間諜目的。

德國之聲此前報導，基爾是德國重要的軍港和海洋科學研究基地。這裡有德國波羅的海艦隊的基地、包括一家北約研究機構在內的多個軍事、海洋科學研究所，還有造船廠和潛艇碼頭。

(2023年6月16日)北約Baltops年度軍演期間的基爾軍港 圖片來源： picture alliance/dpa

對於中國可能在波羅的海從事間諜活動的憂慮如此巨大，以至於去年基爾與青島的城市夥伴關係很快被取消。青島是中國北海艦隊的軍港，擁有海軍潛艇學院和海洋科學研究機構。

據西德意志電台報導，基爾安全政策研究所（ISPK）亞太戰略發展部負責人科希貝格（Sarah Kirchberger）此前在一份專業文獻中警告與青島結成夥伴關係城市的風險，表示青島及當地的軍港對於中國海軍提高特別是潛艇技術能力來說，扮演著核心角色。

"除中國情報部門外，近些年來也有學術人員及官員在國外從事間諜活動、竊取技術的事件。"她表示："在那些擁有中國軍事科研急需或具有重要意義的專業知識的國家，會設立多種學術或文化合作機構。"

（資料圖片：2023年9月）海軍據點Kiel-Wik 圖片來源： picture alliance/dpa

西德意志電台報導也指出，今年4月，選項黨歐洲議員克拉（Maximilian Krah）的中國工作人員Jian G.因涉嫌從事間諜活動在德勒斯登被拘留。9月底，Jian G.的一名熟人Yaqi X.也因涉嫌從事情報活動在萊比錫被拘留。德國之聲當時報導，這名女子向Jian G.提供有關萊比錫/哈勒機場涉及德國軍火運輸的情報。

（綜合報導）

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