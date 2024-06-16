德國1/4年輕人住「媽媽飯店」 兒子更「戀家」

德國超過四分之一的年輕人還住在父母家。租客協會認為，這跟德國房租居高不下有關。歐盟平均水準離家更晚。最早離家的是北歐國家。

（德國之聲中文網）德國聯邦統計局周四（6月13日）公佈抽樣調查結果，德國25歲的年輕人中，28%居住在父母家。這與2020年基本持平。特別是兒子離家更晚：有三分之一住在父母家。女兒則約是五分之一（21%）。

德國租客協會（DMB）認為，經濟因素也是原因之一。協會會長奇本考滕（Lukas Siebenkotten）說：「可支付的居住空間空前缺乏，房租水準極高，年輕人別無選擇，只能留住媽媽飯店。」他說，如果不解決租房危機，這一趨勢還將繼續。奇本考滕表示，政府須兌現更多可支付住房的承諾，並改革租房法律，阻止房租攀升，實現房租上漲的緊急剎車。

聯邦統計局的調查發現，隨著年齡增長，性別差異保持。30歲的子女中，13%的兒子仍住在父母家，女兒則僅有6%。30-40歲之間，留住媽媽飯店的比例明顯下降。40歲的子女中，僅5%的兒子和2%的女兒住在父母家。

北歐國家早離家

據歐盟統計，去年，德國年輕人搬出父母家的平均年齡是23.9歲，明顯低於歐盟平均水準（26.3歲）。最早離家的是北歐國家：芬蘭21.4歲，丹麥和瑞典21.8歲。

南歐國家的年輕人則相對來說更晚離家。最晚的是克羅埃西亞：31.8歲。其它還有：斯洛伐克31歲，希臘30.6歲，西班牙30.4歲，義大利和保加利亞30歲。

歐盟統計顯示，除了馬爾他之外，歐盟各國都是兒子比女兒更晚離家。德國離開父母家的平均年齡是女性23.1歲，男性24.7歲。相比較而言，歐盟平均水準更晚：女性25.4歲，男性27.2歲。

（路透社）

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