德國預計將於明年2月提前大選

據媒體援引政府圈內人士報導，德國各主要黨派已就明年2月舉行提前大選初步達成共識。不過在那之前聯邦議院還需要對總理肖爾茨進行信任投票，若投票不通過則將啟動重新選舉程序。

（德國之聲中文網）在「交通燈」執政聯盟瓦解後，德國預計將於2025年2月23日提前舉行大選。

路透社周二(11月12日)引述政府圈人士報導，社民黨 、基民盟 /基社盟、綠黨和自民黨領袖已同意向聯邦總統施泰因邁爾建議將2月23日作為新的選舉日期。

這意味著 「交通燈」聯盟解體後，至少有一個日期已明朗化。聯邦總理肖爾茨將於何時在聯邦議院召開信任投票，目前仍有待釐清。如果信任投票失敗，將啟動新的選舉程序。

執政聯盟解體 德國政府如何繼續運作？

基民盟/基社盟曾要求肖爾茨周三就在聯邦議院進行信任投票，但遭到肖爾茨拒絕。

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肖爾茨最初建議在三月底舉行選舉，但受到基民盟以及其執政夥伴綠黨施壓，要求加快選舉進程。基民盟目前在民調中名列前茅，其主席梅爾茨(Friedrich Merz)一直在推動盡早舉行選舉。

最近的一項民意調查顯示，三分之二的選民希望盡快舉行新一屆大選。在過去幾個月裡，圍繞著供暖法、公民津貼、債務制動、難民移民這些議題的激辯變得越來越頻繁，各執政黨派的支持率都在下降，這也使得紅綠燈政府成為歷史上最不受歡迎的一屆聯邦政府。

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聯邦議院對政府進行信任投票是舉行新一屆大選的前提。在無法贏得聯邦議院信任的情況下，聯邦總理須提請聯邦總統解散聯邦議院。按照德國基本法中的相關規定，聯邦議院解散後60天之內必須舉行選舉。

(路透社、法新社)

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