德國離婚率降至1990年以來最低水準

去年德國法院判決約12.9萬對夫妻結束婚姻關係，比上一年減少了8300起，下降幅度為6.1%。自2003年以來，德國離婚數量每年都在下降。而德國登記結婚的人數也在逐漸減少。

（德國之聲中文網）德國聯邦統計局周四（6月27日）發布的數據顯示，去年德國離婚人數比1990年德國統一以來的任何一年都要少。

這些數據與長期趨勢相符，也就是說，登記結婚的人數也在逐漸減少。

下降幅度

2023年，德國法院判決約12.9萬對夫妻離異。這意味著離婚數量比上一年減少了8300起，下降幅度為6.1%。

從長期趨勢來看，除少數例外，自2003年以來，德國離婚數量每年都在下降。與2003年相比，已下降39.7%。

統計數據顯示，新冠疫情並未改變這一趨勢。

與此同時，登記結婚的數量從長期來看也在下降，降至1950年以來第二低水準。

2023年辦理離婚手續的夫婦中，略多於一半的破碎家庭都有尚未成年的孩子。

數據分析

2023年89.6%的離婚申請是在配偶同意的情況下提出的。

6.2%的案件中，申請由夫妻雙方共同提出，而4.2%的離婚案件中，夫妻雙方有一方不同意。

2023年，48.8%的離婚夫婦有一個孩子，39.7%有兩個孩子，11.5%有三個或三個以上孩子。涉及到的未成年人總數約為109600名。

五分之四的離婚發生在之前分居一年之後，分居三年之後辦理離婚手續的佔18.9%。

這些破碎婚姻的平均長度為14年9個月。

17%的離婚夫婦是在度過銀婚（結婚25周年為銀婚）紀念日之後宣告分手。

同性伴侶

此間，同性伴侶離婚率逆勢上漲，增幅達15%。同性婚姻在德國合法化前，同性伴侶只需要宣佈登記的伴侶關係無效，而不會辦理「離婚」手續。所以德國統計局指出，這反映出從宣佈伴侶關係無效轉向離婚的趨勢日益明顯。

此外，隨著同性婚姻的合法化，從2017年開始，德國也不再登記同性伴侶關係。

在此之前登記的伴侶關係不能通過離婚程序結束。去年，宣佈伴侶關係無效的數量已經是連續第四年在下降。

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