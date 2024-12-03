德國達克斯指數首次突破2萬點

經濟下行，股市卻上漲？儘管德國經濟各項指標都不盡如人意，但是德國達克斯指數卻首次突破2萬點。

（德國之聲中文網）在降息以及川普胜選後美股大漲的背景下，達克斯指數首次突破2萬點關口。德國經濟陷入危機之際，股市投資者卻歡呼雀躍。

達克斯企業跨國經營

德新社指出，儘管德國經濟面臨衰退風險，但40家達克斯企業很大部分業務是在國外，而國外市場增長比德國本土要強勁，包括在美國和中國，甚至一些歐元區國家比如法國和西班牙。德國政府估計今年經濟可能微幅萎縮，而美國經濟卻頗有活力。

儘管德國汽車工業近來利空消息頻傳，但一些達克斯企業業績良好。保險業巨頭安聯（Allianz）和慕尼黑再保險（Munich Re）盈利創紀錄，工業企業西門子也是如此。銀行業獲利於利率上漲，達克斯市值最高的企業SAP股價創下新高。畢竟，股市投資者的視線往往不是聚焦於當前，而是未來的利潤。

為何德國經濟疲軟，股市卻連創新高？

2024年德國股市頗為強勁

2024年，達克斯上漲已近20%。一年內這一德國最重要股指上升了約3000點，9月剛剛突破19000點關口。德新社報導稱，來自中國穩健的經濟數據也為此提供了積極的推動力。

投資者押注繼續降息

投資者押注美聯準及歐洲央行會進一步降息。歐元區內通膨下降，對經濟疲弱的擔憂增加。

美聯準和歐洲央行下一步採取怎樣的貨幣政策，會影響到歐洲股市行情 圖片來源： Silas Stein/dpa/picture alliance

對股市投資者而言，降息是利好消息：炒股看上去就比固定利率的存款更有吸引力。貸款也更便宜，企業主融資更容易。

川普当選助推股市行情

美股標普500也創下紀錄。川普当選推高了美股行情。這位候任總統承諾減稅、減少監管、提高進口關稅。美國本土經濟可能從中獲利。美國股市的熱潮如今也傳到了德國。

（德新社）

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