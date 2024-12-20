德國趨勢：俄羅斯和普丁是德國人最大的擔憂

剛剛發布的「德國趨勢」民調顯示：德國人擔心，俄羅斯總統普丁佔領了烏克蘭之後，還會對其他國家發動攻擊。同時，德國人也希望，德國應盡快選出新一屆政府。

（德國之聲中文網）危機感籠罩著整個德國：經濟陷入蕭條，通貨膨脹和就業前景令許多德國人憂心忡忡，而烏克蘭和中東局勢更是加劇了人們的擔憂。此外，社民黨、綠黨以及自民黨組成的執政聯盟已經破裂，明年2月23日，德國將提前舉行大選。

最大恐懼是俄羅斯和普丁

在此背景下，德廣聯委託 infratest-dimap公司進行了「德國趨勢」民調。此次民調關注的首要議題是，哪些事情目前最讓德國人擔心。65%的受訪者表示，他們最擔心的是，普丁在烏克蘭之後還會對其他歐洲國家發動進攻。而擔心德國被直接捲入俄烏戰爭的受訪者佔比為61%。同2021年上一次聯邦大選前的民調相比，擔心提前大選後政局仍舊無法恢復平靜、無法構建穩定政府的人數明顯增多，佔比達59%。對政治家的信心顯然比前些年下降了很多。

多數德國人相信默爾茨將成為新任聯邦總理

直到舉行下一屆大選，德國仍將由社民黨和綠黨組成的少數派政府所領導。因在財政和經濟問題上，立場長期分歧，自民黨已經退出了執政聯盟。而這個所謂的紅黃綠執政聯盟曠日持久的內部紛爭，也早已令德國民眾感到厭惡。此前，以肖爾茨為首的德國社民黨在民調中的支持率曾有過短暫好轉，但最新的民調中，社民黨的民意又再度下滑，支持率僅為14%，同執政夥伴綠黨的支持率相同。種種跡象顯示，德國的執政黨更迭已經在所難免：基民盟基社盟總理候選人默爾茨的民意支持率仍在繼續攀升，而排名第二的則是有部分右翼極端傾向的選項黨，支持率為19%。33%的受訪者認為，下一屆總理將是來自基民盟的默爾茨。多數受訪者認為，屆時由基民盟、基社盟以及社民黨組成聯合政府的可能性最大。



現任總理肖爾茨再度成為社民黨總理候選人，不過，他目前的民意支持率卻不足20%。 圖片來源： Sean Gallup/Getty Images

各政黨總理候選人的支持率都不理想

除現任總理肖爾茨和聯盟黨的肖爾茨之外，現任綠黨籍經濟部長哈貝克以及選項黨主席魏德爾也將代表各自的政黨競選總理職位。然而，上述四名總理候選人的支持率都不佳，這也是德國民眾對政局缺乏信心的表現。基民盟默爾茨的支持率目前為28%，略高於綠黨總理候選人哈貝克的27%，而現任總理肖爾茨的支持率則僅為19%。

德國電視一台和二台在大選前舉行由現任總理肖爾茨和基民盟主席默爾茨的「電視對決」的計劃引起綠黨和選項黨的批評之後，上述兩家電視台計劃在2月17日增設一場由基民盟、選項黨、綠黨和社民黨總理候選人舉行的電視辯論。此外，還將舉行一場由自民黨、基社盟、莎拉‧瓦根克內希特聯盟以及左翼黨四個較小黨派參加的電視辯論。



四個主要政黨的總理候選人：社民黨肖爾茨，聯盟黨默爾茨，綠黨哈貝克，選項黨威德爾 圖片來源： photothek/dpa/picture alliance

多數政黨主張繼續對烏克蘭提供支持

本次聯邦大選的熱門議題將圍繞德國是否應繼續向烏克蘭提供支持。儘管多數民主派政黨存在細節上的分歧，但原則上都主張繼續向烏克蘭提供支持。選項黨則明確對援烏持反對立場，莎拉‧瓦根克內希特聯盟也同樣持懷疑態度。美國候任總統川普据稱正在擬定一份停戰計劃，但其中包括烏克蘭割讓土地的內容。

德國多數政黨均主張繼續向烏克蘭提供支援。圖為綠黨籍外長貝爾伯克訪問烏克蘭。 圖片來源： Jörg Blank/dpa/picture alliance

四成德國人認為對烏軍援已經過度

「德國趨勢」問卷調查中，78%的受訪者認為，首先應由烏克蘭民眾自行決定，他們是否願意以及何時同俄羅斯展開談判。53%的受訪者認為，為了促成和平，烏克蘭應割讓部分土地。而認為烏克蘭長遠應加入北約的受訪者則佔比49%。而大約39%的受訪者認為，德國在對烏軍援的問題已經走得過遠。

此次「德國趨勢」民調是在本周一至周三期間，對1350名有代表性的德國人進行問卷後得出的結論。本周一，德國總理肖爾茨在聯邦議院不信任投票中失利，從而為明年二月提前舉行大選鋪平了道路。問卷調查中，這一最新發展也得到了反映。

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