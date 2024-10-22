德國若想去風險成功 印度是關鍵

雖然印度與德國的貿易額跟德中貿易額相距甚遠，但印度的重要性正在日益增加。本周五，德印政府磋商會將在新德里登場。

（德國之聲中文網）印度尚無法替代中國為德國疲軟的出口經濟助一臂之力。德國工商聯合會外貿主管特裡爾（Volker Treier）對路透社表示，稱印度是新的中國"過於誇張"。

不過，印度的重要性日益增加。沒有哪個大型經濟體像印度那樣快速增長，人們預計，未來幾年的前景相當樂觀。在德國工業是否能擺脫對中國的巨大依賴方面，印度也許能發揮關鍵作用。特裡爾認為，"如果不想依賴中國、去風險取得成功，印度是關鍵，原因是它的市場規模和國內的經濟活力。"

本周四（10月24日）到本周六，德國經濟界高層代表將在新德里舉行亞太會議，討論在這個世界第五大經濟體中新的商機。有專家預計，到本世紀末，印度將成為僅次於美國和中國的全球第三大經濟體，超越德國和日本。此外，本周五（10月25日），德國內閣的大部分成員還將參加在新德里舉行的德印政府磋商，討論貿易協議以及國防領域的合作。

肖爾茨總理2022年訪問印度：印度生產成本低廉，勞動力眾多，創新吸引力強大 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance

作為樞紐的印度

特裡爾堅信，印度的重要性將繼續增加。"按貿易額計算，到本世紀二十年代末，同印度的貿易額有望達到德國對華貿易額的一半。"

2022年，德國對印度的直接投資額大約為250億歐元。特裡爾說，"這是對華投資額的兩成左右，但到本世紀二十年代末可能增長到4成。中國不會消失，但印度對德國企業將變得更加重要。"

以DHL為例，這家總部位於波昂的物流巨頭將印度視為一個增長市場以及在亞洲的重要樞紐。自1979年以來，DHL一直在印度開展業務，目前在快遞部門擁有超過3800名員工，而活躍於倉儲領域的DHL供應鏈，其員工人數更是超過19,000名。這家DHL的子公司計劃2026年前在印度投資5億歐元，以擴大其倉儲網路，為電子商務、零售和機械工程等領域的客戶提供倉儲和製造服務。DHL供應鏈負責人德博克（Oscar de Bok）表示，"我們在亞太地區看到了巨大的增長潛力，其中印度佔據了相當大的份額。"人們預測，印度的電子商務市場到2026年可能達到1630億美元的規模。

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不能照搬德國 也不是中國的替代

一些公司瞄準了這個擁有14億人口的龐大市場，另一些公司則被低廉的生產成本、熟練的勞動力以及眾多創新所吸引。

波士頓咨詢公司（BCG）的合夥人布朗（Jonathan Brown）解釋說，"企業還應為印度市場進行生產。這裡的市場非常龐大，但需要很強的適應能力，才能應對繁瑣的官僚體系和各邦之間的差異。"他強調，建立本地和獨立的團隊，最好是由印度人領導，這一點至關重要。他還認為，應使用本地的零件。進入印度市場的門檻很高，但一旦進入，潛力巨大。布朗說，"不能照搬德國的產品直接銷售，必須理解當地市場並開發適合當地的產品。"

德國經濟亞太委員會發言人斯特拉克（Friedolin Strack）也表達了相似的觀點，"印度不想成為中國的替代，企業應該出於對印度的信念來到這裡，而不僅僅是尋找中國的替代方案。"

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目前，進入印度市場最多的是汽車製造商及其配件供應商，此外還有電子和化工領域的公司。位於科隆的發動機製造商Deutz正通過新德里南部的Alwar建廠擴展業務，計劃將這裡當作基地，把產品銷往整個亞洲。今年7月，Deutz與印度南部的全球第三大曳引車製造商Tafe簽署了合作協議，其子公司Tafe Motors將以許可證形式每年生產多達30,000台Deutz發動機。

大眾汽車公司也在印度進行著追加合作的談判，希望共同生產汽車。大眾首席財務官安特裡茨（Arno Antlitz）表示，美中貿易持續爭端，而印度則具備巨大的潛力。

從目前看，大部分在印度的德國公司對其在當地的業務非常滿意，與德國國內不同，這些公司在國內的投資活動近年來大幅減少。德印商會與畢馬威的一項最新研究中，78%的受訪企業預計今年在印度的經營額將增長，59%的公司計劃擴大投資。相比之下，2021年計劃擴大投資的比例僅為36%。畢馬威專家格隆茨（Andreas Glunz）說，印度正在成為亞洲投資的主要目的地，但不容忽視的障礙包括，繁瑣的官僚體系，腐敗和基礎設施不完善。45%的德國公司表示，未來5年內，為當地市場生產將會變得尤為重要。

(路透社)

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