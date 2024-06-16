德國職場眾生相：滿意度降低 壓力感增強

你就職的公司中，工作氛圍也很壓抑嗎？一項民調顯示，同全球總體情況相比，德國雇員對生活的滿意度出現了明顯下滑，而與此同時，焦慮程度則在穩步上升。

（德國之聲中文網）德國雇員對生活感到越來越不滿意。德新社獲取的一項蓋洛普民調顯示，只有45%的受訪員工對現狀表示滿意，並對未來充滿信心。同去年的同類民調顯示，對現狀表示滿意的員工佔比下降了近八個百分點。在歐洲範圍內，德國員工的滿意度排名為第20位，而員工對現狀滿意佔比排名前三的國家，分別是芬蘭83%，丹麥77%以及冰島76%。

壓力山大

同去年相比，德國員工中認為壓力過大的比例雖然下降了一個百分點，但仍高達41%，居於歐洲各國壓力排行中的前三分之一行列。相比之下，奧地利和瑞士等德國鄰國中，員工壓力顯然要低得多。奧地利員工中認為壓力過大的比例為35%，瑞士人中的佔比則為30%。

蓋洛普公司負責歐洲、中東以及非洲民調事務的主管寧科（ Marco Nink）表示：「生活滿意度下降的同時，壓力感卻在不斷提升，這往往說明，受訪者越來越覺得已經無法影響同生活密切相關的許多因素。」

亟須提升員工的企業歸屬感

寧科還表示，此次歐洲民調的數據還顯示，對企業缺乏歸屬感的員工，其工作滿意度

和對未來的信心度佔比也較低，只有34%，而對就職企業有著深厚感情的員工，其滿意度和對未來的信心度佔比也要高得多，達58%。寧科說：「世界上所有的員工，都希望被當作人看待，而不是僅僅被視作資源。」

（德新社，世界報）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受德國到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。