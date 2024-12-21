德國聖誕市場發生襲擊案 至少5死200傷

12月20日晚間，一名沙烏地阿拉伯裔移民駕車衝入德國東部馬格德堡市中心的聖誕市場，造成至少5人身亡、200餘人受傷。初步調查顯示，襲擊者是一名反伊斯蘭人士，2006年移民來到德國，其正式職業是心理醫生。襲擊者已經當場被捕，具體作案動機仍在調查中。

（德國之聲中文網）襲擊發生在12月20日19時許，正值馬格德堡聖誕市場的高峰時間。當時，襲擊者駕駛一輛租賃的黑色寶馬SUV越野車至少在聖誕市場內行駛了400米。

這起案件也讓人回想起2016年柏林聖誕市場恐怖襲擊案，當時一名宣稱效忠於「伊斯蘭國」的宗教極端分子駕駛卡車沖向人群造成大量死傷。之後，德國各地的聖誕市場均加強了安保措施，四周佈置巨大的混凝土石塊阻止車輛入內。不過，此次馬格德堡的襲擊者顯然發現了一個可供車輛駛入的缺口。

根據警方消息，截至12月21日中午，此次襲擊至少造成了5人身亡，其中包括一名幼童。此外還有200餘人受傷，其中約40人傷情極為嚴重、90人傷情較為嚴重。

德國總理肖爾茨次日中午抵達襲擊現場，並對救援人員表示感謝 圖片來源： Christian Mang/REUTERS

襲擊者高調反對伊斯蘭教

襲擊者被當場逮捕，其作案動機仍在調查中。初步調查顯示，名為Taleb A.的沙烏地阿拉伯裔男子現年50歲，2006年就已經移民來到德國。他在馬格德堡市所在的薩克森-安哈爾特州工作，其職業是心理醫生。

德廣聯從政府圈內人士處獲悉，案發前也沒有任何相關線索, 但他曾經在2013年因為威脅進行犯罪行為而被羅斯托克地方法院判處900歐元罰款。薩克森-安哈爾特州州長哈瑟羅夫(Reiner Haseloff)在接受德廣聯採訪時強調，初步調查結果顯示，襲擊者係單獨作案，因此馬格德堡市暫無進一步的安全風險。

襲擊者此前在社群網站上較為活躍，他自稱「曾經是穆斯林」，後來則時常發布反對伊斯蘭教的觀點。他還屢次公開指責德國政府部門「沒有採取足夠措施打擊伊斯蘭極端主義」，並擔心德國會被伊斯蘭化。

在社群網站X（前推特）上，他還多次發表贊同德國另類選擇黨(AfD)的觀點，該右翼民粹政黨持反移民、反伊斯蘭教的立場。Taleb A.曾發帖希望和德國另類選擇黨共同創設一個專為退出伊斯蘭教人士服務的教育培訓機構。

該名嫌疑人早前也和德國之聲有過聯繫：2021年3月，他通過推特(被馬斯克收購後改名為社交平台X)聯繫德國之聲稱，沙烏地阿拉伯當局以及旅居德國的沙烏地人正在監視他；他還指責德國當局沒有認真對待他的報案。在2023年10月，他再次致信德國之聲稱：「他們（德國當局）都不願意啟動調查，宣稱的理由是不涉及公共利益......他們就讓一個沙烏地避難者受到恐嚇、監視、追蹤，哪怕連一個小時的調查都不願意進行，根本不想稍微瞭解一下情況。」不過，德國之聲一直無法通過獨立信源核實其提供的訊息。就在今年11月以及12月，Taleb A.再次聯繫德國之聲，表示願意接受德國之聲採訪並公開其擁有的證據；但是之後他就中斷了聯繫。

多年前，他還公開為逃离沙烏地阿拉伯的女性發聲；後來，他又在個人網站上呼籲這些女性「不要到德國申請政治避難」。另據路透社從沙烏地政府圈內人士處獲悉，沙烏地當局曾經向德國政府就Taleb A.發出過警示。

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各地聖誕市場再次加強安保

馬格德堡的大教堂將在12月21日晚上為死難者舉行悼念活動，預計德國總理肖爾茨、內政部長費瑟等政要也將出席。肖爾茨以及各政黨首腦均在第一時間通過各種渠道對襲擊表示震驚、對遇難者家屬表示哀悼，並對救援與醫護人員表示感謝。歐盟、聯合國、北約也向德國當局發來了慰問。

目前，全德國各地的聖誕市場均進一步升級了安保措施，部分城市甚至暫時關閉了聖誕市場。

（德廣聯、德新社、路透社等）

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