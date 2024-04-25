德國總統的"肉夾饃"外交引發爭議

周三，德國總統施泰因邁爾結束了對土耳其為期三天的訪問。日益加劇的中東緊張局勢，本是此次國事訪問的重中之重，但德國總統專機帶去的一份特殊禮物，卻引起了德國和土耳其媒體更多的關注。

（德國之聲中文網）德國總統施泰因邁爾抵達土耳其後設宴招待各界來賓，而晚宴亮點則是在德國家喻戶曉的土耳其特色小吃「肉夾饃」（Döner)。為此目的，總統代表團特意安排了一名在柏林經營土耳其烤肉店的師傅以及六十公斤的凍肉。

Döner是一種由面餅夾烤肉和沙拉而成的小吃，類似於中國西北肉夾饃，半個多世紀前由土耳其移民在德國推出，現在已經風靡整個歐洲。

德國總統施泰因邁爾此次自帶「肉夾饃」訪問土耳其，本意是要體現土耳其移民在德國社會的成功融入。然而，這場「肉夾饃外交」卻在網路和媒體重引發熱議，尤其引起在德土耳其移民的強烈不滿。

法蘭克福土耳其裔律師耶爾德茨（ Seda Başay-Yıldız）對《明鏡》周刊表示：「我想施泰因邁爾及其顧問團隊帶著肉夾饃出訪土耳其，肯定沒有惡意。但令我震驚的是，在2024年的今天，他們想到土耳其裔人士時，還是只能聯想到肉夾饃。難道能和在德土耳其裔聯想到一起的，就只有這個小吃嗎？」

出生在伊斯坦堡、少年時代移民德國的社民黨政治家阿克昆（ Lale Akgün）也不無諷刺地表示：「看來土耳其裔人士受德國社會認可的程度，還遠遠不及肉夾饃。」 她說，在德土耳其人正在為獲得平等社會地位而抗爭，而德國總統卻直接把他們和肉夾饃小吃店劃上了等號。

土耳其總統艾爾多安歡迎德國總統施泰因邁爾到訪。 圖片來源： Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

德國左翼黨土耳其裔政治家艾克布拉特（Gökay Akbulut）則表示，此次施泰因邁爾總統訪問土耳其，本來可以帶去更有意義的禮物：「鑑於土耳其惡劣的人權記錄，我更希望施泰因邁爾帶給土耳其總統艾爾多安一份土耳其文本的《歐洲人權公約》。」



不過，《肉夾饃 - 一段德國土耳其文化史》一書的作者賽德爾(Eberhard Seidel)則對德國總統此次攜帶「肉夾饃」出訪土耳其表示贊賞。他在《明鏡》周刊表示：「迄今為止，德國高層出訪土耳其的外事活動中，總是會讓具有土耳其血統的藝術家、企業家或者作家一道隨行，但艱苦經營小吃店的普通土耳其裔人士卻沒有這樣的機會。從這個意義上講，德國總統此次攜帶肉夾饃出訪，恰恰是對吃苦耐勞的土耳其第一代移民及其後代的高度認可，他們有資格在國事活動中的獲得一席之地。「

（明鏡線上，N-TV）

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