德國總理肖爾茨：「我們可以讓2025年成為豐收年」

德國總理肖爾茨在2024年最後一天向全國發表講話時表示，德國人的命運掌握在自己手中，前進的道路是「團結一致」。

（德國之聲中文網）德國剛剛結束了充滿經濟和政治不確定性的一年，馬格德堡聖誕集市遭遇恐怖襲擊，造成5人死亡，200多人受傷。德國總理肖爾茨在新年致辭中呼籲全國人民團結一致。

他在致辭中表示：「節日期間馬格德堡聖誕集市的一個歡樂夜晚變成了一場難以想像的噩夢。」他指出許多人都在想「在這樣的災難之後，人們從哪裡開始找到繼續前進的力量？」

「我們可以通過團結一致找到力量。我們是一個團結的國家。」肖爾茨說。

這位社民黨籍的總理稱讚了在馬格德堡襲擊案件現場向受傷者伸出援手的人們，包括警察和醫務人員，還有那些普通民眾，比如香腸小販「整晚都在為傷員和急救人員提供熱飲」。

肖爾茨譴責了襲擊事件後網上流傳的謠言，但也承諾進行調查。「顯然，在安全當局未能採取適當的預防措施的地方，我們將進行調查和補救。」他說。

聖誕前夕襲擊案撼動馬堡 眾人齊聚哀悼 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

肖爾茨暗示馬斯克干預德國大選

肖爾茨重申了他對團結的呼籲，他指出了大約35年前兩德實現統一，並表示這一經歷「證明德國的未來將由你們——公民來決定」。

他還表示，德國的未來「不會由社群網站的所有者決定」，這顯然是在諷刺馬斯克。這位社交平台X的所有者越來越直言不諱地支持德國極右翼政黨選擇黨。

在談到持續的經濟衰退時，肖爾茨指出，儘管德國人口只有8400萬，但德國仍然是僅次於美國和中國的世界第三大經濟體。

他指出，「時局艱難，這是我們都能感受到的。「」我們的經濟面臨挑戰。生活成本上漲，」他補充說，「人們對俄羅斯對烏克蘭發動殘酷侵略戰爭的擔憂日益加劇。」

「考慮到這些擔憂，難怪許多人都在問自己，德國接下來將何去何從？我的答案仍然是：團結就是力量。」

表達對烏克蘭的支持 未提及以色列和加薩

肖爾茨還承諾，德國不會「讓烏克蘭陷入困境」，將繼續支持烏克蘭，同時保持冷靜，確保戰爭不會擴大。

這位德國領導人的講話中沒有提到以色列和哈馬斯在加薩以及中東其他危機點正在進行的戰爭。

肖爾茨請求民眾在明年2月即將舉行的選舉中投票，並表示，目前世界局勢表明「自由和公平的選舉是多麼偉大的一項成就」。

「我們的命運掌握在我們自己手中。我們可以讓2025年成為一個豐收年。」肖爾茨說。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。