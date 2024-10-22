德國總理肖爾茨：不應懼怕來自中國電動車的競爭

周一出席賓士首座電池回收工廠落成典禮時，德國總理肖爾茨表示，德國汽車製造商不應為來自中國的競爭而感到恐懼。

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨周一（10月21日）出席賓士（Mercedes-Benz）首座電池回收工廠落成典禮，他說：「有些人說，中國在研發電動車方面比我們強。但我認為，德國企業不需要懼怕競爭，畢竟我們在過去也成功地抵禦住了來自日本和韓國的競爭。」

肖爾茨再度強調了他反對歐盟對中國電動車徵收關稅的立場。他說：「我反對對我們有害的關稅。作為出口大國，同全世界開展自由貿易是我們的生存之本。因此，我們需要的不是最好的關稅，而是最好的汽車和最現代化的技術。」

德國汽車工業目前正面臨一系列挑戰，例如生產成本過高，需要向電動車轉型，需求疲軟以及競爭加劇等等。這些問題迫使一些汽車製造商不得不下調產量。德國最大的汽車廠家大眾也首次將關閉部分工廠列入計劃。

位於巴登符騰堡州的賓士電池回收廠。（規劃圖） 圖片來源： Mercedes-Benz AG

賓士在中國的銷量佔其全球總銷量的三分之一，但今年第三季度，賓士在華銷量下降了13%。受中國房地產危機的影響，豪華車型在中國的銷售也受到衝擊。

歐盟指責中國產電動車獲得了不公平的政府補貼，因此決定對中國產電動車徵收高額關稅。但北京對相關指責予以堅決否認，並表示必要情況下將採取反制措施。鑑於德國各大汽車製造商近三分之一的利潤來自中國，因此德國方面一直主張，歐中雙方應繼續就關稅問題展開討論。

（路透社，商報）

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