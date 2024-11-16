德國總理兩年來首次與普丁通話 烏總統：普丁只想要喘息之機

據德國政府發言人稱，德國總理肖爾茨與俄羅斯總統普丁自 2022 年底以來首次直接通話。肖爾茨對普丁說了什麼？通話之前，肖爾茨將此次通話提前告知烏克蘭總統澤倫斯基，澤倫斯基指出，普丁並不想要真正的和平，他想要的是喘息的機會。

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨周五（11月15日）與俄羅斯總統普丁通了大約一小時的電話。德國政府發言人赫伯斯特萊特（Steffen Hebestreit）在柏林公佈了這個消息。他表示，肖爾茨敦促普丁與烏克蘭展開談判，以實現「公正和持久」的和平。赫伯斯特萊特還透露，朔爾茨此前已與烏克蘭總統澤倫斯基进行了交談，並重申，只要有必要，德國將一直支持烏克蘭。

肖爾茨對普丁說了什麼？

肖爾茨政府的知情人士向包括德國之聲在內的多家媒體提供了一份非正式的通話摘要，其中提到更多細節。肖爾茨譴責了俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭：「這場戰爭至今已持續了1000多天，給烏克蘭帶來了死亡、痛苦和破壞 」。總理也譴責俄方對烏克蘭民用基礎設施的空襲。肖爾茨還批評了衝突中疑似部署北韓軍隊的行為，稱之為「嚴重的升級」。

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他呼籲普丁從烏克蘭撤軍，並「敦促俄羅斯展現出與烏克蘭進行認真談判的誠意，以實現公正持久的和平」。

上周德國經歷一場政治危機，德國執政聯盟破裂。不過德國總理與普丁通話時強調，「只要有必要，德國將堅定不移地在防禦戰中支持烏克蘭」。他告訴普丁，俄羅斯不能假設認為時機對其有利。據內部人士透露，兩人同意就這一問題保持聯繫。柏林也正在向北約盟國通報通話的細節。

川普来了，肖爾茨可能會走

川普在美國大選中獲勝幾天後，肖爾茨和他進行了通話。這位德國總理告訴《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung），他認為川普的立場比人們通常認為的更加細致入微：「我的印象是，他的立場比德國人通常認為的更加細致一些。」肖爾茨還表示，這場通話 「非常詳細且富有成效」。

澤倫斯基：俄罗斯不希望和平

烏克蘭總統辦公室的一位消息人士稱，總統澤倫斯基與肖尔茨进行了交談，肖爾茨告訴對方將會與普丁通話的消息。澤倫斯基則对此表示警惕，稱給普丁打電話會減少其孤立狀態並延長戰爭。消息人士透露，澤倫斯基還表示“普京並不想要真正的和平，他想要的是喘息的機會……與他交談將讓普丁有機會改變局面並繼續戰爭。這不會帶來和平，普丁只會重複多年來的謊言，使其看起來不再被孤立。「

另外，澤倫斯基接受乌克兰媒體採訪時表示，在川普政府下，戰爭將 「更快結束」：「戰爭會結束，但沒有確切日期。當然，在這支即將領導白宮的團隊的政策下，戰爭將更快結束。」

（德新社，路透社，法新社）

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