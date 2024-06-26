德國經濟部長前腳走 交通部長再訪華

正在中國訪問的德國聯邦交通部長維辛認為，關稅是一種破壞性的做法。有消息稱，中國發出訊號，如果柏林能夠說服歐盟放棄關稅懲罰，中國會考慮降低對大排量燃油車徵收關稅。

（德國之聲中文網）德國聯邦經濟部長哈貝克剛剛離開中國，僅一天後，聯邦交通即數字化部長維辛(Volker Wissing)本周二（6月25日）在上海為亞洲物流雙年展（Transport Logistic China）剪綵開幕。該展是著名的慕尼黑國際物流博覽會的亞洲版，今年自6月25日至27日在上海舉行。

維辛此行籠罩著歐中貿易戰即將開打的陰雲，歐盟宣佈即將啟動對華進口電動車加徵至38%的懲罰性關稅，中國則誓言報復。他的中國之行事先公佈得很倉促。周一抵達上海後，維辛視察了在那裡的德國公司分公司博世和SAP。

作為德國自民黨政治家，維辛一向反對布魯塞爾使用關稅手段，今年4月，他曾陪同肖爾茨總理訪華。在那次訪問期間，德中簽署了在無人駕駛領域進行合作的意向書。

周一，維辛在上海再次批評歐盟委員會，並呼籲尋求解決貿易爭端的途徑。他說，「關稅是一種破壞性的做法」，歐盟需要制定良好而公平的競爭規則。他歡迎北京表示的談判意願，認為應通過對話尋求解決方案，加強競爭，而不是設置新的障礙。他表示，競爭符合消費者的利益。

德國《商報》周二對此評論道：「中國無法完全避免歐盟關稅。經過長達數月的深入調查後，歐盟委員會決定對來自中國的電動汽車徵收特別關稅。這一決定基於計算和證據，而不僅僅是政治考慮。這使得北京很難通過談判完全抵制。」評論指出：「中國領導人現在仍然最好與布魯塞爾接觸並向其重要的貿易夥伴做出讓步。」

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消息稱作為砝碼，中國考慮對德國車網開一面

據彭博社周一援引未具名消息人士的報導，中國上周末同意與歐盟就關稅進行談判之後，又發出妥協訊號：如果柏林能夠說服歐盟放棄其關稅措施，中國會考慮降低對大排量燃油車徵收關稅。德國的豪華汽車製造商將從中受益。

目前中國對歐盟進口車一律徵收15%的關稅。此前，北京方面曾表示，作為回應歐洲懲罰關稅，考慮對大排放歐洲汽車徵收25%的關稅，這將特別影響賓士、寶馬等德國豪華汽車製造商。

同樣在周一，德國總理肖爾茨在柏林舉行的工業日活動上表示，他堅持要求歐委會向北京提出關稅談判的建議。他提到自己與歐委會主席馮德萊恩「非常詳細地」討論過此事。現在需要北京方面拿出「認真的行動和取得進展」。

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(綜合報導)

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