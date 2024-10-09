德國經濟部長：今年經濟又將衰退

根據德國政府最新的估計，今年德國的GDP將萎縮0.2%，明年才有望走出經濟衰退陰影。

（德國之聲中文網）德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）周三(10月9日)公佈了最新的官方數字：今年德國經濟預計萎縮0.2%。這與今年初所預計的0.3%的增長相差頗大，而且將是連續第二年出現負增長。

受到工業生產放緩、出口需求下降以及俄烏戰爭導致能源價格飆升等因素的影響，2023年德國經濟萎縮了0.3%。

哈貝克表示，除了經濟景氣方面的風險因素外，德國經濟的一些結構性問題更為突出，影響了今年的增長，包括人口結構變化、產地競爭力以及國內和國外的需求持續疲軟。延申閱讀：德國出口全線敗退 汽車仍是拳頭產品

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近幾個月來， 德國主要經濟研究機構已經紛紛下調了他們對德國經濟增長的預測，預計今年經濟增長要麼停滯，要麼萎縮0.1%。

不過柏林政府預計，2025年德國經濟將擺脫衰退，增長1.1%，2026年預計將增長1.6%。

哈貝克上周在接受《南德意志報》採訪時表示，政府提出的「增長倡議」在經濟復甦中將發揮關鍵作用。 其中的措施包括減稅、為工業提供長期降低的能源價格、減少官僚程序，以及為鼓勵老年人繼續工作和吸引外國技術工人提供激勵措施。

哈貝克表示：「若是這些措施得到充分實施，德國經濟在未來兩年內將出現顯著增長。」

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（綜合報導）

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