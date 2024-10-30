德國經濟第三季度出乎意料實現正增長

(德國之聲中文網)在今年的第二季度，德國經濟略有收縮。許多經濟學家原本預期GDP會連續第二季萎縮，進而陷入"技術性衰退"。

今年年初，作為歐洲最大經濟體，德國經濟略有增長，但未實現期望中的復甦。根據最新統計，第二季的國內生產總值下降了 0.3%，略高於最初的報告。

德國經濟危機的不確定性早已在企業和消費者之間蔓延。在許多企業縮減投資的同時，儘管薪水上漲，但消費者還是緊守荷包。德國汽車業等關鍵產業面臨極大壓力。

德國商業銀行 (Commerzbank) 首席經濟學家克萊默( Jörg Krämer)認為夏季的成長是"向上的異常值"。他說："自春季以來，Ifo商業景氣指數等領先指針持續下跌，顯示即將到來的冬季將是一個困難的半年。由於汽車行業的壞消息和多年來地區競爭力的削弱，情況可能只會緩慢好轉。"

根據德國央行的預測，經濟疲軟的局面將持續。央行在其10月的月度報告中寫道，德國經濟在今年最後一季可能"大致停滯"。

德國政府目前也依然相對悲觀：在秋季報告中，政府預計全年國內生產總值將縮減0.2%。這將是繼2023年德國經濟略為下滑後，連續第二年出現衰退。德國政府預測，到 2025年德國經濟才會恢復增長，預計增長1.1%。國際貨幣基金組織（IMF）則更為謹慎，預測明年德國經濟增長率僅為0.8%。

大眾擬關德國3廠 員工憂飯碗不保 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（綜合報導）

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究