德國經濟界呼籲歐盟推進改革

（德國之聲中文網）作為對歐盟大選結果的回應，德國經濟界呼籲布魯塞爾進行必要的改革。聯邦德國工業聯合會總幹事古納爾（Tanja Gönner）本周一表示：「歐洲必須盡快制定推動經濟發展的計劃。提升歐洲工業競爭力必須成為下一個立法期的優先選項。」古納爾表示，新一屆歐盟議會必須在保護生態和提升競爭力之間找到平衡。一些重要經濟議題必須得到更多的關注，比如完善歐洲內部市場，簽署自由貿易協定以及減少官僚主義等等。

德國化工行業聯合會主席施泰勒曼（ Markus Steilemann）表示：「迫在眉睫的是，讓歐洲大家庭多些務實精神和提高效率，而官僚主義則必須被拒之門外。我們敦促歐盟明確修正政策側重點，以便我們的經濟能夠應對國際競爭，能否推進綠色轉型。」他表示，制定政策的焦點必須集中在廉價能源、開放市場、智慧型調控以及優先創新方面。

德國工業聯合會總幹事古納爾：歐盟必須提升競爭力，減少官僚主義。 圖片來源： picture-alliance/ dpa



批發外貿及服務業聯合會主席楊杜拉（Dirk Jandura）認為，此次選舉結果為減少官僚主義發出了明確的訊號。他說：「選民的意願已經非常明了：停止無休無止的管控，支持自由和競爭。」他表示，成立歐盟是一個非常好的主意，而且也已取得了歷史性的成就。內部市場，自由遷徙以及引入統一貨幣歐元，這些都是成功的例證。



此次選舉凸顯了歐洲「向右轉」的趨勢。歐洲人民黨雖然仍是施特拉斯堡歐盟議會中的最大黨團，但27個成員國中，右翼民粹主義以及極端右翼勢力的民意支持率有了明顯提升。德國工業聯合會主席古納爾表示：「歐盟議會中右翼民粹主義議員的增多，是一個令人擔憂的訊號，因為這意味著，像我們一樣，希望構建和強化歐洲大家庭的聲音將被削弱。」

(路透社）

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