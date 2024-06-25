德國經濟氣氛持續惡化 工業界呼籲政府果斷拿出刺激政策

德國Ifo經濟研究所最新公佈的商業景氣指數顯示，德國經濟氣氛出人意料地惡化，導致對經濟迅速復甦的期待逐漸降低。工業界期待政府拿出果斷的刺激經濟增長的計劃。有專家指出，德國經濟目前是「拉著手剎」前行。

（德國之聲中文網）德國Ifo經濟研究所昨天（6月24日）公佈的調查顯示，6月份Ifo商業景氣指數從上個月的89.3點下降至88.6點，已經是連續第二次下降。這項調查對大約9000名經理人進行了訪問。

企業對當前的業務狀況依然持懷疑態度，認為未來幾個月的前景甚至繼續變差。Ifo研究所負責人福斯特 (Clemens Fuest) 表示：「德國經濟很難克服增長停滯的問題。」

由於經濟景氣低迷，德國工業聯合會（BDI）呼籲聯邦政府制定刺激經濟增長計劃。

該聯合會主席魯斯沃姆（Siegfried Russwurm）在柏林表示：「同美國和中國相比，德國的經濟地位在下降。」他表示，工業界期待政府拿出果斷的刺激經濟增長的計劃。

工業聯合會認為，未來十年將缺乏約4000億歐元的投資和資助計劃資金。因此，聯合會認為有理由設立專項基金，並明確指定用途和時間。

德國經濟究竟出了什麼問題？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「警訊」

德國商業銀行首席經濟學家克拉默爾（Jörg Kramer）指出，採購經理人指數下降之後（今年6月43.4，5月為45.4），另一個經濟晴雨表——Ifo商業景氣指數也出人意料地下降，「這是一個警訊。我們比以往任何時候都更期望適度的經濟復甦」。

克拉默爾分析指出，一方面歐洲央行的貨幣政策起到的仍是剎車作用，「另一方面，許多公司感到不安，因為聯邦政府沒有採取果斷行動，儘管德國多年來在營運中心品質方面一直落後於人」。

雖然目前德國正在舉辦歐洲盃足球賽，但就經濟徹底改善而言，Ifo商業景氣指數無法令人感到鼓舞。 Ifo研究所驚奇問題專家沃爾拉貝 (Klaus Wohlrabe) 表示：「德國經濟仍需等待夏季童話的到來。歐洲盃沒有帶來太大的（刺激經濟）效果。」

飯店業對其經營狀況比較滿意，而餐飲業則不太滿意。經濟整體都存在訂單不足的情況。需求依然疲軟。此外，私人消費需求量也沒有增加。消費一般被視為下半年經濟改善的希望之源。

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「拉著手剎」

巴登-符騰堡州銀行（LBBW）分析師尼克拉什（Jens-Oliver Niklasch）對Ifo商業景氣指數的評論是：「數字和經濟看起來的情況一樣糟。經濟復甦在德國沒有出現。」

德國資產管理公司Union Investment的專家海爾祖姆（Michael Herzum）說：「目前尚看不到2025年的預期增長會來自何處。」他表示，德國經濟目前是「拉著手剎」前行。

Ifo研究所預計今年德國經濟增長將非常有限，GDP預計僅增長0.4%。但明年有可能出現較強增長，達到1.5%。由於出口和建築行業的增勢，德國經濟今年年初避免了衰退。今年第一季度德國經濟增長了0.2%。

（路透社）

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