德國經濟學家：對中國電動車關稅加碼是一種政治表態

美國宣佈對中國電動車等產品加徵高額關稅，對中國的出口經濟會造成多大影響？中國電動車出口的重要市場歐盟有會作何種反應？德國之聲就此採訪了德國基爾世界經濟研究所（IFW）貿易政策研究中心的主任辛茨（Julian Hinz）。

德國之聲：在對外宣佈一段時間後，美國正式對中國電動車徵收100%的關稅，作為經濟學家，您如何看這種做法？

辛茨：對電動車徵收100%的關稅是很高的稅率，這意味著，一輛車的價格會因此翻倍。不過從數量上看，這只涉及很小一部分，去年中國向美國出口的電動車只有1.2萬輛，相對於向全球出口的共150萬輛，微不足道。從經濟上看，（新稅率）不會帶來多大的變化，而更多的是一種政治宣示。

基爾世界經濟研究所的貿易問題專家Julian Hinz 圖片來源： IfW Kiel/Studio 23

德國之聲：具體傳遞了什麼樣的態度？

辛茨：新的關稅不僅針對中國的電動汽車，還涉及太陽能電池、鋼鋁產品、半導體等。在（美國）選舉之年，這是一種對內政治的表態，當然也是表達對中國近年來所作所為的不滿--關稅針對的這些產業得到了密集的補貼。相關的討論不僅在美國一直在進行，在歐洲也是如此。

德國之聲：對中國最主要的一個批評就是政府對電動車的行業的補貼，可是人們也看到，在美國和歐洲，也有高額的補貼流入了電動車行業，中國和美國、歐盟的補貼有什麼區別？

辛茨：歐盟和美國的目標是，通過推廣電動車、太陽能來實現經濟的綠色轉型，這也是在中國得到大力補貼的領域，正如很多人指出的，在美國和歐盟也是如此。一定程度上，這是目標上的衝突，歐美一方面希望有廉價的產品來推動綠色轉型，另一方面則看到中國對市場的強力干預，有研究顯示，中國的做法遠甚於其他地方，具體措施有質的不同，結果就是那裡的電動車和產能比世界其他地方高得多。

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德國之聲：可是中國的市場也很大，在全球化進程中中國成了世界工廠，這裡的產能高不是很正常嗎？

辛茨：可是中國的產能不僅是為了滿足國內的消費，當然很大一部分是為國內市場生產的，但也有為出口建立的產能。這並不一定都是負面的，如果廉價的電動車能取代骯髒的燃油車。但另一方面，對市場的干預會危及其他國家的電動車工業，這是一個經過權衡之後的政治決策。

其他國家也有補貼，但問題是以何種範圍和形式存在，涉及的是細節問題。就此歐盟委員會正在進行調查；美國在推出措施前也有過調查程序。關鍵是要如何做出反應，中國會怎麼反應，歐盟會做出什麼反應，會不會推出更多的關稅？

中國去年出口了150萬輛電動車，50萬輛出口到歐盟，美國只有1.2萬輛，就是說，歐盟明顯有著更有力的槓桿，可以更理直氣壯地與北京政府談論這件事。

德國之聲：既然美國和歐盟都有針對電動車的補貼，為什麼說中國的補貼比其他國家的補貼更加罪惡呢？

辛茨：中國的工業政策多年來一直是，鎖定特定的要做大的產業，由政府進行干預。你可以說，中國政府浪費資金，選出優先發展的產業，建立起巨大的產能，製造出大量廉價的電動車和太陽能電池，讓全世界的消費者受益。但同時這也是扭曲市場的行為。對此是有應對機制的，比如世貿組織的法規。不能簡單地說，這是好還是壞。

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德國之聲：您剛才說，如果歐盟在提高關稅上有所舉動，對中國經濟的打擊會更大，因為中國電動車出口歐盟的比例較高？

辛茨：是這樣。

德國之聲：您認為歐盟應該如果反應，您對布魯塞爾有什麼建議？

辛茨：已經啟動的反補貼調查當然要按程序進行到底，以得出自己的結論。然後要權衡，自己的目標是什麼。從經濟政策角度看，關稅可以保護歐盟的特定產業，但也會導致我們綠色轉型所需的一些產品價格上漲，我們不能指望中國製造商來承擔這些成本。我們想要的是什麼？需要權衡利弊。

德國之聲：您認為，對美國或者歐盟祭出的關稅措施，中國方面會有何種反應？

辛茨：一種危險的、對中國也無濟於事的做法是，相互提高關稅造成關稅的螺旋式上升，或者你加一筆我加一筆，就像川普任期內發生的那樣。這會讓當事雙方蒙受巨大的損失。避免這種情況出現，也符合中國政府的利益。當然對中國政府來說，針鋒相對地做出反應，在政治上也很重要。到底會達到什麼樣的程度和廣度，還很難預測。

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