德國空中的士Volocopter申請破產 傳吉利或為收購方

（德國之聲中文網）據路透社報導，本周一（12月30日），德國電動垂直起降（eVTOL）飛行器公司Volocopter已向卡爾斯魯厄地方法院申請啟動破產程序。Volocopter表示正在積極尋找收購方，並計劃繼續推進進入低空經濟市場的計劃。

Volocopter為何陷入困境？

Volocopter成立於2011年，公司總部位於斯圖加特附近。該公司累計從德國公司和全球投資者那裡獲得6億美元資金，投資者包括吉利、梅賽德斯-賓士集團（Mercedes-Benz Group AG）、德鐵信可（DB Schenker）、貝萊德（Blackrock Inc.）以及沙烏地阿拉伯的未來城市項目Neom等。

2024年4月，Volocopter公司希望德國政府能為其提供1億歐元貸款擔保，但與政府談判破裂。

今年巴黎夏季奧運會期間，由於未能及時獲得飛行器發動機認證，導致測試飛行被迫取消，對Volocopter公司造成重大打擊。

Volocopter表示提交此次破產申請是維持其生存所必需：「儘管近期進行了密集的融資努力，但若不通過破產程序，找到維持正常營運的可行方案是不可能的，」 並表示，「在臨時破產程序期間，業務營運將照常進行。」

法院指定的臨時破產管理人托比亞斯‧瓦爾（Tobias Wahl）表示：「公司需要融資來完成進入市場的最後步驟。我們將努力在2月底前制定一份重組方案，並與投資者一同實施。」

Volocopter公司計劃於2025年推出其旗艦產品Volocity。這是一款多旋翼eVTOL，為雙座式，應用場景為城市空中通勤。但在正式投放市場前，仍需要通過民航監管部門對其航空器安全性技術的審查，獲得歐洲航空安全局（EASA）的適航認證。

Volocopter公司表示，其Volocity全電動垂直起降技術已滿足歐洲航空安全局要求的四分之三的認證標準，離獲批「拿證」已接近「最後階段」。

目前，Volocopter公司還在研發一款五座機型，計劃於2027年推出。

吉利或為收購方

據彭博社今年11月12日援引知情人士消息報導稱，浙江吉利控股集團（Zhejiang Geely Holding Group Co.）已討論通過牽頭一個財團收購Volocopter的多數股權，該財團將向Volocopter注入新的資本。

一位知情人士表示，此輪融資將耗資約9,500萬美元，以換取約85%的股權。Volocopter此前估值曾達到19億美元。如果交易完成，這家初創公司的估值將從2022年19億美元的峰值降至1.1億美元左右。

此外，若與吉利達成交易，Volocopter在考慮將其未來飛機的製造轉移至中國。目前，其較小型號的機型是在德國生產製造。

該知情人士還透露，德國實業家格哈德•斯特姆（Gerhard Sturm）家族辦公室也將參與此次交易。

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（路透社 彭博社 法新社等）

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