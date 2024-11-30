德國社民黨啟動選戰 民意調查有所回暖

德國總理肖爾茨所屬的社民黨（SPD）啟動了選舉活動，承諾扭轉其不利局勢。肖爾茨指責其前執政聯盟合作夥伴自民黨破壞政府工作。

（德國之聲中文網）周六（11月30日），德國總理肖爾茨告訴其政黨同儕，明年2月的大選將是決定國家未來的關鍵時刻。

儘管中左翼社民黨（SPD）在民意調查中表現不佳，肖爾茨和黨主席克林貝爾（Lars Klingbeil）承諾該黨將扭轉局勢。

社民黨領導層表示前景樂觀

"茲事體大，"肖爾茨作為社民黨推選的總理候選人在活動中說道。

"我們正面臨國家的一個根本性決定，這將是走向一個方向或另一個方向的時刻，"他在社民黨柏林總部的活動上對觀眾說道，"現在是一切的關鍵時刻。如果德國在此時走錯一步，將會帶來嚴重後果。"

在同一活動中，社民黨黨主席克林貝爾也對該黨的前景表示樂觀。

"社民黨團結一致，最重要的是，社民黨對這場選戰充滿了動力。"他說，"85天，這將是一場艱難的戰鬥。這場選舉將考驗我們。"

"如果有一件事是社民黨擅長的，那就是戰鬥：我們是一個奮起直追的政黨，我們將在接下來的85天裡證明這一點，"克林貝爾說。

目前民意調查結果如何？

根據一項民意調查，肖爾茨在選民支持率方面正在追趕其挑戰者--基民盟（CDU）總理候選人默爾茨。

根據周六由民意研究機構Insa受《圖片報》委託發布的調查，22%的受訪者表示，如果德國直選總理，他們會投票給肖爾茨。

這一數據比上周增長了7個百分點。然而，仍有30%的受訪者表示他們會投票給默爾茨。同時，16%的人表示會選擇綠黨候選人哈貝克，這比上周略有下降。

肖爾茨的三黨聯合政府在11月初解體，原因是他解僱了來自自民黨（FDP）的前財政部長林德納。此前，圍繞2025年預算計劃的激烈爭論持續了數月。

隨後，自民黨退出了聯合政府，肖爾茨領導的執政聯盟變成了社民黨與綠黨合作的少數派政府。

肖爾茨在周六的演講開頭對林德納進行了批評，稱他和自民黨"系統性地破壞"了政府的工作，時間長達數月。"他們企圖阻止這屆聯邦政府取得成功，"肖爾茨說道，"德國絕不能再發生這樣的事情。"

（德國新聞社、法新社、路透社）

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