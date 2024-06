德國的反猶情勢異常嚴峻

(德國之聲中文網)「10月7日之後,我們不再讓人一眼就看出自己是猶太人。」來自德國凱斯特協會的艾爾伯特(Ariel Elbert)說。「我們藏起我們的標識,走進室內時保持警覺。」德國凱斯特協會是猶太人群體裡變性人組織,其宗旨是為這個群體尋求與公民社會的對話。很久以來,這種對話是能夠實現的。

然而,自從哈馬斯在以色列發動恐怖襲擊以來,這類對話消失殆盡,「與我們合作的人,現在開始散佈反猶太言論。」艾爾伯特描述了急劇上升的仇恨對受害者的影響。他說,警察保護是最低限度的安全措施,有了這一保護,才能勉強進入到任何室內。至於活動,要麼取消,要麼根本不再計劃。德國也將哈馬斯列為恐怖組織。

艾爾伯特從受害者的角度進行了敘述。他為在柏林發布的「公民社會反猶太主義情況報告」提供了生動具體的例子。聯邦政府猶太生活和反對反猶太主義事務專員克萊因(Felix Klein)每天都在處理這些問題。他說:「為了鏟除反猶太主義的滋生土壤,我們所有人必須形成一個

廣泛可見、聲音響亮的大多數,站出來抵禦反猶太主義。」

艾爾伯特、克萊因、阿梅爾(從左至右) 圖片來源: Frederic Kern/Future Image/IMAGO

出於反猶動機的犯罪率飆升

克萊因用一組數據闡明反猶主義的嚴重程度。該數據來自聯邦刑事局(BKA)關於政治動機犯罪的最新統計。在仇恨犯罪類別中,2023年共記錄了約17000起犯罪行為,其中有超過5100起是出於反猶動機,幾乎是前一年的兩倍。他說,猶太人只佔德國人口的0.25%,而大約30%的仇恨犯罪行為卻針對「數量極少的猶太社群」。

克萊因對德國政府對日益增長的反猶主義作出的回應感到滿意。他表示,同其它國家比較,德國對犯罪行為的追究是成功的,「在示威活動中煽動反猶,或者高喊反猶主義口號『From the River to the Sea』,這些人會受到警方干預,甚至刑法追究。」

左邊:「警告柏林 我們會將之點燃」,右邊:「自由加薩」。柏林一處外牆上涂著這樣的口號 圖片來源: Andreas Friedrichs/IMAGO

「From the River to the Sea, Palestine will be free」(「從河流到海洋,巴勒斯坦將自由」)口號經常出現在反以色列的示威活動中,它是支持巴勒斯坦團體的慣用口號。該口號指的是約旦河到地中海之間的地區,除了以色列,還包括約旦河西岸和加薩地帶。在德國,這個口號在哈馬斯恐襲以色列之後被禁止,理由是這一口號否定了以色列的生存權。

安托尼奧基金會致力於反對反猶主義、種族主義和右翼極端主義,支持採取果斷行動。該基金會的董事成員阿梅爾(Tahera Ameer)說,「對於10月7日哈馬斯犯下的暴行——斬首、強姦、綁架——任何人如果將其淡化和美化,都是美化和慶祝伊斯蘭恐怖分子的行為。」她說,強調這一點非常重要。

阿梅爾希望得到更明確的支持,「我呼籲德國的所有民主行動者堅決譴責反猶主義,表達對反猶受害者的團結與支持!」她說,猶太人因擔心安全而隱藏自己的身份,這足以引起所有人的警覺。



