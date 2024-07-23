德國法院裁決：聯邦政府對空氣品質負有責任

德國一家法院要求聯邦政府加強其國家空氣品質計劃，以達到歐洲減少空氣污染的目標。 該項裁決對起訴肖爾茨政府的一家環保組織有利。

（德國之聲中文網）柏林-布蘭登堡高級行政法院周二（7月23日）裁定，德國聯邦政府必須加強其國家空氣品質計劃，達到歐洲減少空氣污染的目標。

該項裁定有利於環保組織"德國環境行動"（DUH），該組織曾起訴總理肖爾茨領導的德國政府。

這項裁決遵循了五月份的一個類似裁決，當時的裁決認為政府需要改進整體氣候保護計劃。

根據周二的裁決，政府必須加大力度減少空氣中的氨、顆粒物、二氧化硫和氮氧化物。不過，政府可以向位於萊比錫的聯邦行政法院提起上訴。

德國人更喜歡國產電動汽車

同一天，《商報》研究所發布一項研究結果，發現絕大多數德國人更喜歡國產電動汽車，而不是更便宜的中國車型。

該調查由畢博咨詢公司（Bearing Point）委託進行，其結果發現德國消費者總體上更喜歡大眾電動汽車，其次是賓士和寶馬。

中國品牌和美國的特斯拉（最近在德國開設了一個大型工廠）在調查結果中遠遠落後。德國政府正在努力推動愛車的國民轉向使用電動汽車。

（德新社、路透社）

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