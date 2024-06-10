德國「汽車教父」：歐盟若對中國電動車加徵關稅將帶來嚴重後果

（德國之聲中文網）德國著名汽車經濟專家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，加徵關稅將大幅提高德國電動汽車的價格，不僅會使德國消費者無法購得價格劃算的電動車，還會對寶馬、賓士和雷諾等歐洲汽車製造商的清潔能源轉型造成不良後果，德國對電動汽車的需求將進一步下滑。

目前，比亞迪(BYD)、名爵(MG)等中國電動車品牌在德國的市場份額仍相當低，約為5%。但杜登霍夫指出: 「Smart、達契亞Spring和特斯拉Model 3也是從中國進口的。」 累加在一起，中國的份額已經達到13.7%，而今年中國品牌所佔的份額還可能增加。此外，其他在中國生產的西方品牌車型，例如寶馬的迷你電動車，也將被劃入「中國電動車」的范疇。

杜登霍夫說，在可預見的未來，在德國登記的電動汽車中，每四輛就有一輛從中國進口。因此，每四輛在德國銷售的電動車，就有一輛會受到歐盟的懲罰性關稅影響。

去年底，歐委員會針對中國涉嫌非法補貼電動汽車展開調查。如果調查顯示中國政府違反國際貿易法，布魯塞爾可能會對中國汽車徵收懲罰性關稅。歐委會可能會在本周做出決定。

分析人士普遍預測關稅將在10%至25%之間。

杜登霍夫認為，中國汽車工業的成功並不在於布魯塞爾所批評的國家補貼，而在於中國目前龐大的工業部門的規模經濟：「因此，中國生產的汽車的成本和價格優勢是中國所提供的『天然』競爭優勢，而不是布魯塞爾所說的『不公平』優勢。」

電動車平民化 中國製造？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

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