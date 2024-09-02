德國東部兩州議會選舉出爐 選項黨成贏家

在德國圖林根州和薩克森州周日舉行的議會選舉中，極右翼德國另類選擇黨成為支持率排第一和第二的政黨，而在德國組成執政聯盟的社民黨、綠黨和自民黨表現得卻慘不忍睹。這樣的結果將產生何種影響？

（德國之聲中文網）有500萬選民的德國圖林根州和薩克森州9月1日舉行了議會選舉。初步選舉結果顯示，極右翼政黨德國另類選擇黨在圖林根州獲得32.8%的支持率，排名第一。這是該黨2013年成立以來首次贏得聯邦州議會選舉，也是德國二戰以後首次有極右翼黨派在州議會選舉中獲勝。在薩克森州議會選舉中，德國最大反對黨基民盟雖然以31.9%的得票率領先，但德國另類選擇黨則緊隨其後，得票率為30.6%。

德國目前的執政黨--社民黨、綠黨和自民黨在這兩個州的議會選舉中表現之差令人震驚。在圖林根州，社民黨得票率約為6%，綠黨約為3%，自民黨約為1%，三黨得票率總計約10%。在薩克森州，初步選舉結果顯示，社民黨、綠黨的得票率分別為7.3%和5.1%，自民黨得票率僅為0.9%。按照德國的選舉法，得票率低於5%的政黨將無緣進入州議會。

最近數月的民調顯示，五分之四的德國人對聯邦政府的工作不滿意。執政聯盟被視為爭吵不休，無力採取行動。即使政府不久前對德國西部索林根發生的致命持刀襲擊事件做出了迅速而一致的反應，也未能挽回形象。上周，聯邦政府宣佈了更為嚴格的移民和安全政策，並出人意料地將28名犯有刑事罪行的尋求庇護者驅逐回阿富汗。

選項黨何以獲勝？

德國另類選擇黨聯合領導人艾麗絲‧魏德爾（Alice Weidel）周日（9月1日）稱，圖林根州和薩克森州的選舉為該黨帶來了"歷史性"成功，並呼籲聯邦政府下台。圖林根州此次的參選率為73.6%，超過2019年64.9%的參選率。

德國另類選擇黨聯合領導人艾麗絲‧魏德爾（Alice Weidel） 圖片來源： Emmanuele Contini/IMAGO

據民意調查機構Infratest dimap的調查結果，對圖林根州選舉結果產生影響的幾大因素分別為犯罪率和內政安全（21%）、社會安全（21%）、移民問題（18%）、教育（15%）、經濟發展（13%）、烏克蘭與俄羅斯（5%）以及氣候保護（4%）。投票給選項黨的選民中，36%的人認為移民問題是影響其決定的首要因素，35%的人認為犯罪率和內政安全是影響其決定的首要因素。

由於選項黨在圖林根州並未贏得過半席位，且其他政黨已排除與其合作的可能性，因此，選項黨無法組建州政府，但將在總共88個議席中獲得32個席位，並以此對立法等方面產生影響。

社民黨仍支持總理肖爾茨

9月22日。德國東部布蘭登堡州也將舉行州議會選舉。自1990年大選以來，社民黨在該州一直是第一大黨，並參與了所有州政府，但目前的民調顯示，德國選擇黨也在該州處於領先地位。

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社民黨眼前的首要目標就是在布蘭登堡州保住第一大黨的地位。德國總理肖爾茨對路透社表示，他認為"德國選擇黨在薩克森州和圖林根州的選舉結果令人擔憂"。社民黨聯合主席克林貝爾（Lars Klingbeil）表示，儘管社民黨在這在圖林根州和薩克森州的選舉結果慘淡，但德國總理肖爾茨（社民黨籍）依然可以繼續獲得黨內支持。社民黨領導層強調，肖爾茨將帶領該黨參加定於2025年9月28日舉行的下一屆聯邦議院選舉。

圖林根州和薩克森州將如何組建聯合政府？

根據初步結果，德國最大的在野黨基民盟在圖林根州和薩克森州的議會選舉中分別獲得23.6%和31.9%的支持率。莎拉‧瓦根克內希特聯盟（BSW）在圖林根州和薩克森州分別獲得15.8%和11.8%的選票。左翼黨在在圖林根州和薩克森州分別獲得13.1%和4.5%的選票。

在薩克森州，第一大黨基民盟無法和社民黨（7.3%)和綠黨（5.1%）繼續組成聯盟執政，而莎拉‧瓦根克內希特聯盟（BSW）可能成為新的州政府的一部分。也就是由基民盟和莎拉‧瓦根克內希特聯盟（BSW）組成執政聯盟。

在圖林根州，約恩‧霍克（Björn Höcke）領導的選項黨雖為第一大黨，但沒有其他政黨願意與之組成聯合政府。該州第二大黨基民盟（23.6%)原則上可以和BSW(15.8%）及社民黨（6.1%)組成三黨聯合政府或者和BSW及左翼黨(13.1%）組成三黨聯合政府。

（綜合報導）

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