德國期待中國在電動汽車關稅問題上「認真採取行動」

德國政府寄希望推動「友好的」解決方案，阻止歐盟針對中國電動車祭出的懲罰性關稅生效，或至少放寬關稅。下周，德國經濟部長將訪問中國。

（德國之聲中文網）德國政府發言人周五（14日）表示，德國希望中國在電動汽車關稅問題上「認真採取行動」，並希望未來幾周的談判能夠避免貿易衝突升級。

在歐盟威脅要徵收嚴厲的反補貼關稅以保護歐洲汽車製造商免受競爭後，德國總理肖爾茨領導的政府正在推動所謂「友好的」解決方案。

作為歐洲最大的經濟體，德國的聲音尤為重要。德國主要汽車製造商強烈反對歐盟向中國電動車徵收懲罰性關稅，並擔心報復措施可能損害他們在龐大的中國市場的業務。

德國政府副發言人比希納（Wolfgang Büchner）周五在例行新聞發布會上表示：「距離7月4日還有一段時間，從德國政府的角度來看，如果我們能就這一問題達成友好的解決方案，那將是非常可取的。但中方顯然也需要認真採取行動。」

德國經濟部發言人同一天表示，歐盟必須找到符合世界貿易組織（WTO）規範的解決方案。

德國經濟部長哈貝克下周將訪問中國。經濟部表示，哈貝克不會就這一問題進行談判。「這是歐盟委員會的責任」。但是哈貝克會在與中國官員會晤時推動實現更公平的貿易條件。

彭博社周五報導稱，德國希望阻止懲罰性關稅生效，或至少放寬關稅，但德國官員並未對此予以證實。

歐洲汽車業反對對中國電動車徵收懲罰性關稅。德國汽車製造商最容易受到任何反制措施的影響，因為去年德國汽車製造商近三分之一的銷售額來自中國市場。

肖爾茨的發言人本周早些時候在一次簡報會上表示，友好解決方案比進一步設置貿易壁壘更可取。這名發言人說：「我們需要促進全球貿易。」

德國經濟部長哈貝克下周訪華：不談關稅，這是歐盟的問題 圖片來源： Michaela Küfner/DW

北京的「特殊選擇」

中國媒體報導稱，中國工業界正在游說北京政府對歐盟乳製品和豬肉產品展開反傾銷調查。

如果中國對從歐盟進口的豬肉產品採取反制措施，那麼就將為中歐貿易的緊張局勢開闢新戰線，不過此舉對柏林的懲罰力度可能較小。

《經濟學人》智庫中國分析師李子謙（Chim Lee）分析認為：「中國對歐盟豬肉的調查可以被解讀為避免傷害德國的一種特殊選擇，這有助於防止或軟化歐盟的關稅。西班牙和法國是主要的豬肉供應國，它們支持加徵關稅。」

貿易緊張局勢升級的擔憂席捲了歐洲，各國尚未從疫情、高通膨和高利率以及2022年俄羅斯入侵烏克蘭後引發的能源危機帶來的經濟衝擊中恢復過來。

德國與北京的關係一直很微妙，一方面希望「降低」其經濟對中國過度依賴的風險，另一方面又希望為本國企業爭取更大的市場準入。

電動車平民化 中國製造？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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